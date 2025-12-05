Förskollärare till förskolan Björken
2025-12-05
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Vi söker efter dig, engagerade förskollärare, som vill bli en del av vårt team på förskolan Björken!
Förskolan är en kommunal enhet, bestående av fem avdelningar fördelat på två grupper för yngre barn och tre grupper för äldre barn. Förskolan är belägen centralt utmed gamla smalspåret på adress Vårvägen i Växjö stad. Förskolan har en stor fin gård som är uppdelad i mindre avgränsade gårdar för bättre undervisningsmiljöer utomhus. Förskolan har närhet till olika grönområden i sin närmiljö samt med en kort promenad nås både stan, bibliotek eller större lekplatser. Vill man ta sig till skog eller lite längre utflykt, tar man enklast våra två el-lådcyklar och ger sig i väg.
Som förskollärare kommer du ha en nyckelroll i barnens utveckling och lärande, vara ansvarig för att planera och genomföra undervisningsaktiviteter som främjar barnets bästa möjligheter att tillgodogöra sig Lpfö olika delar med fokus på språkutveckling. Vi erbjuder dig en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö och möjlighet att vara med och påverka verksamhet och undervisningen. Hos oss kommer du få fortlöpande kompetensutveckling och vidareutbildning, både inom organisationen genom kollegialt lärande och yrkesträffar, och ibland erbjuds du föreläsningar och utbildningsinsatser externt. Vi erbjuder dig en plats där ditt arbete gör verklig skillnad i barnens liv.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en stimulerande och lärorik miljö för våra barn att leva och växa i!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och brinner för att arbeta med barn och få bidra till att varje barn får möjlighet att utvecklas och lära i en trygg och stödjande miljö.
Du är som person samarbetsvillig och trivs att arbeta i team, men är samtidigt trygg i självständigt arbete. Du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt och du tar ansvar för barnens bästa utbildning och även din egen kompetensutveckling. Du har även god digital kompetens och goda kunskaper i svenska språket.
Meriterande är genomförd grundutbildning i UNIKUM samt erfarenhet av arbete i lärplattformen.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 389/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Åsa Johansson 0470-412 92 Jobbnummer
9629908