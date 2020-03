Förskollärare till förskolan Baldershage - Avesta kommun, Förskola - Förskollärarjobb i Avesta

Avesta kommun, Förskola / Förskollärarjobb / Avesta2020-03-16Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid vill du vara med?Förskolan Baldershage är en nybyggd förskola (invigd 3 februari 2020) som är belägen i centrala Avesta nära skog, bibliotek och aktivitetspark. Förskolan är belägen i markplan och har en stor och naturnära förskolegård. Förskolan består av fem avdelningar med dagverksamhet, två förskoleavdelningar och ett fritids där barn med föräldrar som arbetar obekväma arbetstider går. Just nu söker vi förskollärare till en av våra dag avdelningar. Ovanpå förskolan finns ett äldreboende och inom en snar framtid vill vi öka samarbetet med omsorgen för att göra aktiviteter tillsammans. Vill du vara med?I Avesta kommuns förskolor arbetar vi aktivt med ICDP/Vägledande samspel och lågaffektivtbemötande. Vi ser barn som kompetenta och med en vilja att lyckas, och genom ett bra samspel mellan barn och vuxna gör vi skillnad för barns möjligheter till utveckling och lärande. Vi vill att du också delar det synsättet. Vi är på väg att skapa en förskola med en mycket hög kvalité i Avesta kommun!2020-03-16Att vara förskollärare hos oss innebär att du utvecklas varje dag. Tillsammans diskuterar vi pedagogiska frågor och du ges möjlighet till kollegialt lärande, både på arbetsplatsen samt tillsammans med andra förskollärare i Avesta. Det är viktigt för oss att vi kan och utvecklas tillsammans, för oss är tillgång till ett nära ledarskap viktigt för att du, och därigenom barnen, ska vidareutvecklas och trivas hos oss.Du utgår från förskolans styrdokument för att organisera för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med arbetslaget driver du den dagliga undervisningen och planerar för rutinsituationer samt den betydelsefulla leken. Du arbetar för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.Arbetet innebär i praktiken att du ska bygga relation med barnen genom att vara nära barnen på barnens nivå, sitta på golvet och leka med, vara ute, vara inne, matsituationer, vila, lyfta, bära, blöjbyten och allmän hygien .Du ska verka för att undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Du arbetar med en nyfikenhet kring barns normer och värden, naturvetenskap och språkutveckling genom att vara en närvarande och medlekande förskollärare.Arbetet innebär dagliga möten/kontakter med vårdnadshavare men även att genomföra inskolningar, utvecklingssamtal, föräldramöten och andra samverkansformer. Du har erfarenhet och kunskap av dataarbete såsom att skriva och dokumentera, spara, hämta dokument, söka information, arbeta med bildhantering och skriva i mallar. Du bör även kunna hämta och lagra information i olika system.Vi söker dig som har en förskollärarexamen eller väntar på en förskollärarlegitimation under våren 2020.Har du utbildning eller kunskap om ICDP/Vägledande samspel så är det meriterande.Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, och som relaterar dig till barn och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Du är också serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vi tycker det är viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och att du är lösningsfokuserad.Eftersom vi alla arbetar för en kvalitativ och trygg verksamhet är det viktigt att du också är kvalitetsmedveten, noggrann och väl medveten om förskolans mål och inriktning. För detta arbete krävs att du kan arbeta självgående och kan ta ansvar för dina uppgifter, likväl som du arbetar självständigt lika bra och smidigt ska du även fungera i arbetslag. Du är en trygg, stabil person med självinsikt. Du anpassar situationer och kan skilja på det personliga och det professionella för olika situationer. Varaktighet, arbetstid
Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-06-29 Om erfoderliga beslut fattas.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2020-03-30