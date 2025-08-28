Förskollärare till förskolan Äppellunden
2025-08-28
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Aktuell tjänst är placerad vid kommunens nyaste förskola Äppellunden i Hallstahammar.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kollegor och engagerad ledning. Hallstahammars kommun har sedan många år arbetat aktivt med värdegrundsarbete.
Som förskollärare är du en viktig del i förskolans verksamhet. Du kommer att ingå i etablerade samarbeten på förskolorna. Du finns med i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor.
Du har ett professionellt förhållningssätt
Du ska arbeta för respektfulla möten med barnen där barns nyfikenhet tas tillvara
Du har en vilja av att driva förskoleverksamheten framåtKvalifikationer
Du som söker ska ha examen och legitimation för att undervisa i förskolan. Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och arbetar målinriktat. Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete är naturligt för dig. Digitala verktyg ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet och att följa med i och ta del av förskolans utveckling inom adekvat digital kompetens är en förutsättning för jobbet. Vi ser gärna erfarenhet av materialet Före Bornholm.
Äppellunden är en förskola som erbjuder verksamhet under obekväm arbetstid och har öppet 05.00-22.00.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande det innebära att tjänsten kan tillsätts innan ansökningstiden har gått ut.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställningsavtal ingås. Du beställer själv ditt belastningsutdrag på Polisens hemsida, blankett 442.5: Arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274533-2025-65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Jenny Sandberg jenny.sandberg@hallstahammar.se 022024161 Jobbnummer
