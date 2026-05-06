Förskollärare till förskola Strömstad
2026-05-06
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-06

Arbetsuppgifter
Nu söker vi förskollärare till Strömstads kommunala förskolor. Som förskollärare har du en viktig och ledande roll i undervisningen och ansvarar, tillsammans med ditt arbetslag, för att planera, genomföra, dokumentera och följa upp utbildningen utifrån förskolans läroplan och övriga styrdokument.
Du skapar trygga, inspirerande och tillgängliga lärmiljöer inne och ute som uppmuntrar lek, utforskande och kreativitet. Du tar vara på barns erfarenheter, intressen och behov och ger dem inflytande över utbildningen.
I uppdraget ingår också att delta i det systematiska kvalitetsarbetet, analysera undervisningen och bidra till utveckling av både den egna barngruppen och förskolans helhet. Du samarbetar nära vårdnadshavare och är en tydlig och professionell kontakt i vardagen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss möter du engagerade kollegor och rektorer som tror på kraften i kollegialt lärande. Vi är en liten kommun med korta beslutsvägar, där det är lätt att komma till tals och vara med och påverka.
Vi erbjuder bland annat kompetensutveckling, arbetskläder för utomhusbruk och friskvårdsbidrag. Du får tillgång till digitala arbetsverktyg och stöd i att använda våra system för dokumentation och kommunikation.
Är du nyutexaminerad eller ny i kommunen erbjuder vi introduktion och mentor för att du ska få en trygg start i din nya roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation som förskollärare, eller som inom kort tar examen som berättigar till legitimation. Du har goda kunskaper om förskolans uppdrag, läroplanen och övriga styrdokument.
Du har god digital kompetens och är trygg i att arbeta i olika digitala system.
Som person är du relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du är en trygg och tydlig ledare i barngrupp, har ett inkluderande förhållningssätt och en stark tro på det kompetenta barnet.
Du är lösningsorienterad, bidrar till ett gott arbetsklimat och ser samarbete och kollegialt lärande som självklara delar av uppdraget.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323909/2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Strömstads kommun
452 30 STRÖMSTAD

Arbetsplats
Strömstads kommun, Förskola Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526-190 00
