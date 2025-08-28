Förskollärare till Floda Förskolor!
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Att arbeta hos oss är att arbeta med ett demokratiskt förhållningsätt. Tillsammans vill vi skapa ett klimat där alla känner sig inkluderade och viktiga. Vi skapar utrymme för reflektion och ser den pedagogiska dokumentationen som en del i det demokratiska förhållningssättet. Vi vill skapa mötesplatser för dialog, kultur och bidra till samspel och nyfikenhet!
Våra ställningstaganden får konkreta konsekvenser i den utbildning vi bygger i Floda förskolor. Vi tänker att kunskap uppstår i meningsfulla sammanhang och att lärande sker tillsammans i goda relationer med andra. För oss innebär det att vi i alla situationer alltid fokuserar på de resurser vi har och vad vi kan göra med dem.
Det har blivit ett sätt att arbeta med demokrati och hållbarhet i fokus som vi kallar för Tredje Rummet. Kreativitet och återbruk i mötet med andra, är en given utgångspunkt och vi använder tanken om det Tredje Rummet såväl i Floda förskolors centrala ateljé som på alla våra förskolor och nätverk. För att få störst kraft behöver hela organisationen arbeta aktivt med ett demokratiskt förhållningssätt som byggs på gemensamma värden och visioner.
Som förskollärare hos oss bidrar du till vårt sammanhang som helhet. Du är med och utvecklar den pedagogiska miljön och den pedagogiska dokumentationen i syfte att ge barn möjlighet att lyssna in och känna sig delaktiga, vilja ta ansvar, samt bidra i samhället.
Tjänsterna är placerade på våra enheter Nordåsens förskola, Centralskolans förskola eller på annan enhet efter överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som är beredd att lära känna dig själv i Floda förskolor och utvecklas vidare tillsammans med andra.
Vi söker dig som möter människor med genuin nyfikenhet och intresse för vad andra har med sig och hur du kan möta dem. Vi tänker att du är intresserad av vad utbildning i förskolan kan bli och vill vara med och forma den tillsammans med alla oss. Vi önskar också att du har en erfarenhet av arbete med hållbar utveckling, pedagogisk dokumentation, alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och konstbaserat lärande.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rektor
Helena Rydén helena.ryden@lerum.se 0302-521823 Jobbnummer
