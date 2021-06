Förskollärare till Familjenshus - Piteå Kommun - Förskollärarjobb i Piteå

Piteå Kommun / Förskollärarjobb / Piteå2021-06-30Piteå det är hit man kommer när man kommer hem.Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång.I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får en bra utbildning och de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola, grundskola, och gymnasieskola.Till Familjens hus är du välkommen om du vill träffa andra föräldrar och barn. Målet är att skapa god hälsa hos barn och ungdomar genom att ge förutsättningar för ett gott föräldraskap. Familjens hus erbjuder råd och stöd som bygger på en helhetssyn på familjen. Det finns möjligt att boka enskilt samtal om du behöver råd i din föräldraroll eller om det är kämpigt där hemma. Inga bekymmer är för små.Navet i verksamheten är öppen förskola som erbjuder pedagogisk verksamhet för barn och föräldrar. Dessutom finns föräldrasamtalsgrupper och faderskapsbekräftelse. Familjens hus erbjuder också seminarier kring aktuella teman, sång- och sagostunder, föreläsningar och temadagar.2021-06-30Du kommer i ditt arbete på Familjens hus leda sångstunder för föräldrar och barn, du kommer även att hålla rytmikgrupper. I det vardagliga arbetet på Familjens hus ingår även sysslor som bakning, pyssel, samtal och Babycafé. Men det finns också ett stort utrymme för egna initiativ.Du kommer att vara en ambassadör för Familjens hus och kommer att hitta arenor för att marknadsföra och locka besökare. Du kommer att knyta an till föräldrar för att kunna hjälpa dem, vara en bra modell och visa hur samspel ska ske.I detta arbete är det viktigt att du har stor medmänsklighet och kunna knyta an till människor som befinner sig i svåra situationer och behöver lite extra stöd.Enskilda samtal erbjuds i huset för de som behöver någon att bolla sina tankar och funderingar med. Även grupper som Babycafé och ABC-föräldrastödsutbildning är ett återkommande inslag som erbjuds till alla föräldrar.KvalifikationerVi söker dig som är utbildad förskollärare.Du har goda pedagogiska insikter om förskolan och är väl förtrogen med förskolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Du har god samarbetsförmåga och en vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är strukturerad och van att organisera och leda.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Meriterande är att ha ABC-föräldrautbildning.Anställning100% visstidsanställning under tiden 2021-09-01 t o m 2022-08-31, semesteranställning.ABC-föräldrautbildningar genomförs på kvällstid några kvällar per termin.För anställning inom familjens hus krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 21-08-11Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-11Piteå kommun5837624