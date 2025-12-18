Förskollärare till Familjens Hus
2025-12-18
Vill du vara med och skapa en trygg, kreativ och lärande miljö för barnen i Piteå? Familjens Hus söker en engagerad förskollärare som brinner för barns utveckling och lärande i en verksamhet där samarbete och helhetssyn står i centrum.
Om Familjens Hus
Familjens Hus är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger i Piteå kommun. Här arbetar vi med förskoleverksamhet och Öppen förskola i nära samverkan med familjecentralens olika aktörer. Vår vision är att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen får växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, samtidigt som vi erbjuder stöd och gemenskap för föräldrar.
Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer du att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning enligt förskolans läroplan.
• Hålla i sångsamlingar, rytmik och andra pedagogiska aktiviteter.
• Arbeta självständigt och ta egna initiativ i verksamheten.
• Delta i och utveckla Öppen förskola, där du möter föräldrar och skapar en välkomnande miljö.
• Samverka med kollegor, vårdnadshavare och andra professioner inom Familjens Hus.
• Bidra till utveckling av verksamheten genom pedagogisk dokumentation och reflektion.
Vi söker dig som
• Har legitimation som förskollärare.
• Kan arbeta måndagar, tisdagar samt varannan onsdag.
• Är kreativ och har lätt för att ta egna initiativ.
• Är självgående och trygg i att arbeta självständigt.
• Har intresse för föräldrastöd och att möta föräldrar i vardagen.
• Gärna har kunskap om ABC - Alla barn i centrum.
• Har grundläggande kunskaper i bakning.
• Är social och har ett gott bemötande.
• Har ett intresse för att utveckla och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i förskola med fokus på språkutveckling och digitala verktyg.
• Kunskap om arbete i mångkulturella miljöer.
Mer om tjänsten
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor. Möjlighet till kompetensutveckling och pedagogiska nätverk. En arbetsplats där barnets och familjens bästa alltid står i centrum.
Vikariat 50 % semesteranställning, tillträde snarast t o m 2026-12-31.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav vid anställning i skola och förskola. Det kan du ansöka om under nedanstående länk;
Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Välkommen med din ansökan sista ansökningsdag 2026-01-11
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolawww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
