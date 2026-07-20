Förskollärare till Eringsboda
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Ronneby Visa alla förskollärarjobb i Ronneby
2026-07-20
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du, tillsammans med arbetslaget, för att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla undervisningen i enlighet med förskolans läroplan.
Vår vision är att förskolan ska vara barnens arena där vi tillsammans utvecklas och skapar ny kunskap där barnens rätt att medverka till en hoppfull och hållbar framtid är grunden i det demokratiska arbete som vägleder oss i förskolorna.
Det innebär att du tar tillvara barns erfarenheter, frågor och initiativ som utgångspunkt för undervisningen. Du verkar för att barn ges reella möjligheter till delaktighet och inflytande i utbildningen samt bidrar till att utveckla ett arbetssätt där utforskande, kommunikation och meningsskapande står i centrum.
Du bidrar till att utforma tillgängliga, inkluderande, stimulerande och utforskande lärmiljöer som möjliggör barns olika sätt att uttrycka sig och delta i gemensamma lärprocesser. I undervisningen integreras olika kunskapsområden och perspektiv för att skapa sammanhang och fördjupad förståelse.
I uppdraget ingår att leda och utveckla undervisningen, arbeta med pedagogisk dokumentation som underlag för analys och fortsatt utveckling samt aktivt bidra till det systematiska kvalitetsarbetet. Du samverkar med kollegor och vårdnadshavare och deltar i kollegialt lärande för att stärka utbildningens kvalitet och likvärdighet.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare. Även sökande med annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig kan komma i fråga för visstidsanställning.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Du har god kunskap om förskolans läroplan och uppdrag samt förmåga att omsätta detta i undervisningen.
Du använder digitala verktyg i undervisningen på ett medvetet och professionellt sätt för att dokumentera, kommunicera samt fördjupa och bredda undervisningen.
Du använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i planering, genomförande, uppföljning och analys av undervisningen, där barns erfarenheter, frågor och intressen tas tillvara.
Innan tillsättning sker krävs enligt lag uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett professionellt och respektfullt sätt samt verkar för barns delaktighet och inflytande i undervisningen.
Du skapar förtroendefulla relationer och möter barn och vuxna med lyhördhet och respekt.
Du bidrar aktivt till arbetslaget och deltar i kollegialt lärande för att utveckla undervisningen.
Du tar ansvar för undervisningens kvalitet och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Du reflekterar över och analyserar undervisningen samt utvecklar den med utgångspunkt i barns erfarenheter, frågor och intressen.
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning samt skapar förutsättningar för barns utforskande, kommunikation och meningsskapande. Du har erfarenhet av att utveckla lärmiljöer samt av projektinriktat eller utforskande arbetssätt.
Du har erfarenhet av att kommunicera och skapa förutsättningar för dialog, delaktighet och gemensamt meningsskapande. Du har även erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som förskollärare.
Du har erfarenhet av språkfrämjande arbetssätt samt kunskap om utbildning för hållbar utveckling.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336875-2026-65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Nilsson jenny.nilssonka@edu.ronneby.se +46457617290 Jobbnummer
10007730