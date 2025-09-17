Förskollärare till Emmylunds förskola
2025-09-17
På våra förskolor skapar vi tillsammans en utvecklande arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet till inflytande och utveckling.
Vår förskola har fyra avdelningar och ligger i ett område med närhet till skog och lekpark. För att kunna utforska större områden i Sala har vi en el-cyklel till förfoganden. Hos oss har alla pedagoger tid för enskild- och arbetslagsplanering. Hos oss på Emmylund har vi ett gott samarbete, är lösningsfokuserade. God mat tillagas i kök med utbildad kock.
Vi söker dig som:
• Har ett positivt förhållningssätt, är samarbetsvillig och har ett tydligt ledarskap.
• Har ett gediget intresse för människor och verkar för mångfald och alla individers lika värde.
• Har ett barnperspektiv i allt arbete.
• Goda kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.
• Har goda kunskaper i det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
• Har utbildning i tecken som stöd.
Arbetsuppgifter
Undervisning för barn i ålder 1-5 år. Du ska, tillsammans med oss på förskolan, vara med att utveckla vår verksamhet genom att planera, genomföra, utveckla och utvärdera förskolans verksamhet utifrån våra mål och styrdokument. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg verksamhet som är rolig, stimulerande och utmanande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen eller lärarexamen med behörighet att undervisa barn i åldrar 1-5 år. Vi vill att du har goda kunskaper inom IKT, pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Är du nyutbildad förskollärare erbjuder vi mentorskap.
Anställningsvillkor
Visstidsanställning fram till 31 mars 2026
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 oktober. Bifoga din legitimation/examen i ansökan. Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb
. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Anställningsprocessen sker löpande och tjänsten kan därmed vara tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
rektor Jenny Lind 0224-748065, jenny.lind@sala.se
Facklig kontakt:
Sveriges Lärare: 0224-74 70 93, 076-725 48 00
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
