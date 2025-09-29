Förskollärare till Ekeredsvägens förskola
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Almekärrs förskolor består av 14 avdelningar fördelade på fyra hus. Sedan 2002 arbetar vi med inspiration från Reggio Emilias filosofi. Barns frågor, funderingar och hypoteser kring olika fenomen är det som ligger till grund för barnens fördjupningsprojekt och för att få fatt i barnens tankar, använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi vuxna undersöker och utforskar tillsammans Kommunikation i en demokratisk värld. Det gör vi i reflektioner i arbetslaget, på våra 5 studiedagar och i våra lärgrupper. Vi lägger stor vikt vid barns delaktighet och inflytande samt deras möjligheter till att utforska världen omkring sig genom en mångfald av språk, såsom lera, bild, drama och musik.
Alla våra fem förskolor ligger i nära anslutning till skog och natur och med närhet till kollektivtrafik.
Du kommer att arbeta på Ekeredsvägens förskola där det finns två avdelningar. I nuläget består arbetslaget av fem förskollärare och två barnskötare. Du har, tillsammans med övriga förskollärare, ansvar för undervisning, ledarskap och för den pedagogiska dokumentationen. Tillsammans med övriga kollegor i huset och tillsammans med barnen på din avdelning, planerar du för och genomför undervisningen.
Som stöd i arbetet finns pedagogista och specialpedagog. Du kommer också att ingå i en lärgrupp där ni reflekterar kring olika pedagogiska frågor utifrån Kommunikation i en demokratisk värld.
Vi söker dig som ser möjligheter och människors styrkor. Som förskollärare hos oss arbetar du nära barnen och du har stor förmåga att lyssna in barnen och också att ge dem möjlighet att utforska och undersöka sin närmiljö på många olika sätt och med olika uttryckssätt. Du har förmåga att leda en barngrupp, att leda dig själv och att lyssna in andras perspektiv och olikheter.
Du behöver vara utbildad förskollärare och inneha legitimation.

Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

