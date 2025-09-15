Förskollärare till Daggkåpans förskola
Som förskollärare ger du barnen möjlighet till en bra framtid, varje dag.
Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en förebild för vuxenvärlden. Förskollärare är ett brett, stimulerande och viktigt arbete där du som förskollärare får bidra till att skapa en trygg, utvecklande och lärorik förskola för våra yngsta medborgare.
Nu söker vi en förskollärare till Daggkåpans förskola.
Daggkåpans förskola är beläget i ett villaområde i Skattkärr. Vi pedagoger på Daggkåpans förskola har ett nära samarbete. Tillsammans har vi arbetat fram en gemensam pedagogisk plattform. Den finns som en gemensam grund i vår utbildning och i samtliga avdelningars arbete. Detta ökar vår gemenskap mellan avdelningarna och skapar en stark vi-känsla bland barn och personal.
Vi arbetar med ett gemensamt tema som grund för ett lustfullt lärande och vi är inspirerade av ett lekpedagogiskt arbetssätt. Alla avdelningar utgår från samma tema, men med lite olika inriktningar beroende på barnens ålder, mognad och intresse. Genom vårt tema gör vi förskolans läroplan levande, och förskolans utbildning innehåller lek, gemenskap, lärande, glädje, fantasi, nyfikenhet och delaktighet. Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss har du ett tydligt pedagogiskt ansvar enligt förskolans läroplan. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med utgångspunkt i barnens behov, intressen och utveckling. Du arbetar aktivt med att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas i enlighet med läroplanens målområden - såväl kunskapsmässigt som socialt och emotionellt.
Du har ett särskilt ansvar för att undervisningen håller hög kvalitet och att den dokumenteras och analyseras systematiskt. I din roll ingår också att leda det pedagogiska arbetet i arbetslaget, bidra till kollegialt lärande och säkerställa att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du använder varierade pedagogiska metoder och dokumentation för att stödja barnens utveckling och lärande. Reflektion och analys är centrala delar i ditt arbete, och du uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och utforskande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är ansvarstagande, engagerad och en närvarande förskollärare. För arbetet är det viktigt att du tar egna initiativ och att du har god förmåga att planera, leda och prioritera ditt och ditt arbetslags arbete på ett effektivt sätt utifrån styrdokumenten.
För att lyckas i rollen behöver du kunna ta ansvar för ditt arbete och fatta egna beslut utifrån verksamhetens mål och behov. Du strävar efter att uppnå goda resultat och har förmåga att hålla fokus även när tempot är högt eller utmaningarna komplexa. I mötet med kollegor bidrar du till ett öppet och respektfullt samarbete där olika perspektiv tas tillvara. Genom att skapa engagemang och riktning i arbetslaget är du en drivande kraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Hos oss erbjuds du ipad som eget arbetsverktyg, arbetskläder för utevistelsen och kontinuerlig kompetensutveckling. Som nyutexaminerad förskollärare erbjuds du en erfaren mentor under ditt första år. Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån. Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
