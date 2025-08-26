Förskollärare till Bygrindens förskola
2025-08-26
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Almekärr förskolor består av 4 förskolor. Nu söker vi en förskollärare till vår minsta förskola som heter Bygrindens förskola och är en liten 2 avdelningsförskola. Hela enheten arbetar tillsammans och har en Reggio Emilia filosofin som inspiration i vår undervisning. Vi har gemensamma studiedagar och vi har gemensamma lärgrupper.
Enheterna har en pedagogista som arbetar nära verksamheten och har huvudfokus på pedagogisk dokumentation och lärmiljöer. Vi har en specialpedagog som är förankrad i filosofin men har sin utgångspunkt i filosofin
Bygrindens förskola ligger geografiskt väldigt nära Timmeråsens förskola, ca 50 meter. Så det är ett tätt samarbete mellan Timmeråsens förskola och Bygrindens förskola. På Timmeråsen arbetar torgetpedagoger, ateljerista och utepedagog. Dessa funktioner delas även med Bygrindens förskolaPubliceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en Reggio Emilia inspirerad förskola? Vill du arbeta i en utvecklande, kreativ och spännande organisation där du kan forma dina idéer i en nyskapande förskola?
Vi erbjuder:
* Rik kompetensutveckling, spännande arbete och god kamratskap
* Möjlighet att vara med i vårt långsiktiga visionsarbete med demokratin som central utgångspunkt
* Vacker natur och miljö
* Bra kommunikationer endast en kvart från GöteborgKvalifikationer
Vi söker en utbildad förskollärare.
Du bör ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt samt förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Fånga barnens nyfikenhet och lust att lära genom att göra miljön spännande och utmanande. Genom dokumentation, reflektion och analys utveckla dig och förskolans verksamhet.
Vi vill att Du vågar pröva nya arbetssätt, vara pedagogiskt drivande, lösningsinriktad och sätta barnens behov och möjligheter i centrum.
Du ska kunna skapa goda relationer med vårdnadshavarna. I arbetslaget är du en person som skapar och bidrar till goda relationer samt ett positivt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde efter överenskommelse.
Rekryteringsprocess och intervjuer sker löpande. Varm välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
