Förskollärare till Borgens förskola
2025-08-29
Brinner du för att arbeta med barnet i centrum? Då kan du vara ny förskollärarkollega!
Vilka är vi?
Borgens förskola ligger i härliga Sandtorp och är byggd 2018. Våra miljöer bjuder in till lek, lärande och utforskande, både inomhus och utomhus. Vi har en stor och utforskande gård som ger härlig möjlighet till lek och lärande anpassat efter allas behov och intressen. Alldeles utanför vår gård finns nya, fina Kavaljersparken som ger goda möjligheter för utforskande för våra barn.
Borgens förskola har sex avdelningar och vi har cirka 110 barn. På Borgens förskola arbetar cirka 22 medarbetare, bland annat förskollärare, barnskötare och kock. Till enheten finns också en specialpedagog kopplad som vid behov handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.
På förskolan ger vi barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang. Här lägger vi tillsammans grunden för en livslång lust att lära. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.
På Borgen har vi formulerat gemensamma ställningstagande som utgår från våra styrdokument. Ställningstagandena fungerar som vår kompass/riktning gällande vår undervisning/utbildning och även i frågor som rör medarbetarskap.
Hos oss ges barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer!
Som förskollärare ansvarar du för utbildning och undervisning i förskolan. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan i enlighet med Lpfö 18 reviderad 2025 samt övriga styrdokument för förskolan.
Du ansvarar också för att leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vi arbetar ständigt för att utveckla våra former för delaktighet och inflytande så det är viktigt att du som medarbetare vill ta ansvar samt bidra till att vi kontinuerligt arbetar för en stark vi-känsla i kollegiet.
Vem är du?
Vi söker dig som är förskollärare med legitimation. Du får gärna ha erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn.
Du har förmågan att kunna se och möta barnet utifrån dess förutsättningar, skapa kreativa pedagogiska miljöer och tillsammans med övriga medarbetare ha viljan att utveckla vår utbildning och undervisning utifrån våra styrdokument.
Du kan leda dig själv i stressiga situationer och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är idérik, initiativtagande och ser möjligheter i förändringar. Ett positivt förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor är en självklarhet för dig.
Du har goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Du har även god kunskap i förskolans styrdokument.
Vi ser positivt på kunskap inom digitalitet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Vikariat på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 september
Kontakt: Rektor Lotta Elovsson, 011 15 27 71 eller lotta.elovsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
