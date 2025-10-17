Förskollärare till Björkö förskola

Öckerö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Förskollärarjobb / Öckerö
2025-10-17


I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.

Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.



På Björkö förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år. På förskolan arbetar vi med utveckling och lärande där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet.

Vi har stor en vacker och lärorik utemiljö där det i vårt närområde finns tillgång till hav, skog och lekplatser.

Våra nya fina lokaler delar vi med skolan och vi har pågående samarbeten. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans.

Förskolan söker en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom se möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.

Alla förskolans pedagoger i kommunen ingår i nätverksgrupper, där reflekterar vi tillsammans över aktuella frågeställningar.

Vi söker 2 st förskollärare en till en tillsvidareanställning och en till ett vikariat fram till 26-07-03

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284832".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Öckerö kommun (org.nr 212000-1280)

Arbetsplats
Öckerö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt
Rektor
Sara Brugård
sara.brugard@ockero.se
031-978981

Jobbnummer
9562518

