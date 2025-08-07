Förskollärare till Berguvens förskola
2025-08-07
Göteborgs Stads förskoleförvaltning ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 360 kommunala förskolor. Förvaltningen har cirka 7000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla en trygg och lärorik förskola för alla barn.
Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.
Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Med ditt pedagogiska ledarskap planerar, genomför, dokumenterar och analyserar du verksamheten utifrån förskolans läroplan. Vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer både med barnen, dina kollegor och vårdnadshavare och du är en trygg och ansvarstagande förebild som bidrar till en positiv atmosfär. Genom ditt arbete säkerställer du att varje barn känner sig sett och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö där deras behov alltid står i centrum.
Vill du vara med och utveckla Berguvens förskola? Vill du tillsammans med dina kollegor arbeta för att ge barnen möjlighet att erövra kunskap genom 100-språklighet? Då är du välkommen till oss på Berguven! Berguvens förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till hav och natur men även stadsmiljö, i Nya Hovås.
I en enhet tillsammans med Klåvavägens förskola kommer vi sträva efter en stark gemensam grund baserad på Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi arbetar projekterande tillsammans med barnen och tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och aktivt arbeta mot diskriminering.
Hos oss får du tillfälle att utforma både lärmiljön och verksamheten tillsammans med dina kollegor. Att arbeta tillsammans, ta tillvara på medarbetares kompetenser och intressen samt att ha ett vi-tänk är något jag som rektor anser vara av stor vikt för att få en välfungerande förskola.
Vem är jag som chef? Jag är en person som har stort engagemang och är ambitiös i mitt arbete. Detta speglar sig i att jag har tillit och vill få tillit på mina arbetsplatser. Jag tror att de allra flesta vill gott och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Jag är målinriktad och har en tydlig vision över vad vår förskola ska vara för plats och jag vågar ta beslut för att nå dit. Med detta sagt är jag även en inlyssnande chef och vill skapa en arbetsplats där alla så väl medarbetare och chef måste bidra för att utveckla vår utbildning och arbetsmiljö tillsammans. Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation enligt Skollagen. Du har en stark förmåga att planera, genomföra, dokumentera och analysera pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplan. Du har också en god förståelse för och förmåga att arbeta utifrån förskolans styrdokument, värdegrund och mot förskoleförvaltningens gemensamma mål. Dessutom har du en naturlig förmåga att leda både barn och vuxna.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en utmärkt förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, kollegor, vårdnadshavare och andra du möter. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
Vidare har du god digital kompetens och kan använda digitala verktyg som datorer, iPads och dokumentationssystem för pedagogiskt arbete.
Vi välkomnar både nyexaminerade förskollärare och dig med erfarenhet. Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss. Är du dessutom utbildad ateljerista, pedagogista eller har annan utbildning baserad på Reggio Emilia-filosofin ser vi det som meriterande.
I arbetet som förskollärare bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt där barnet alltid står i fokus och du bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har förmåga att se till det enskilda barnet såväl som gruppens behov och skapar tillsammans med barn och kollegor en undervisningsmiljö som främjar kvalitet, nyfikenhet, tydlighet och struktur.
Med hjälp av de 100 språken vill vi driva en utforskande undervisning och vi söker personal med olika kompetenser och styrkor. Vilket språk kommunicerar du helst i? Digitala verktyg, musik, matematiska eller konstnärliga uttryck? Oavsett språk vill vi träffa dig som är trygg och engagerad i din professionella roll och som ser en närvarande och delaktig pedagog som en självklarhet i verksamheten. Med din tydlighet och lyhördhet har du en förmåga att entusiasmera och skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Vi strävar mot både personlig- och verksamhetsutveckling och därför är det viktigt att du är öppen för nya tankar och idéer samtidigt som du delar med dig av egna på ett ödmjukt och respektfullt sätt.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Då önskar vi dig varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
