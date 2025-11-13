Förskollärare till Bergsgårds förskola
2025-11-13
Bergsgårds förskola är en förskola med fyra till fem avdelningar.
Förskolan ligger i en härlig miljö, med närhet till både skog och hav.
Vår vision kallar vi: VI - TILLSAMMANS
Visionen innebär att det ska vara roligt och glädjefyllt att komma till förskolan. Barn ska känna gemenskap och trygghet, mötas med respekt och glädje. De ska få träna på sociala och emotionella förmågor. Alla på förskolan, både pedagoger och barn, ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag och få känna sig viktiga och värdefulla.
Pedagoger arbetar utifrån ett synsätt där lek och undervisning integreras, dvs de utgår från barnens lek i undervisningen. De deltar aktivt i leken och främjar barnens handlingsutrymme. Lärandet sker i gemenskap, där barnens erfarenhet tas tillvara.
På förskolan välkomnas flexibilitet och nytänk.
Vad du ska göra
Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Som förskollärare vet du att barn kan, och du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och tillsammans med dig som en viktig medupptäckare. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år och tillsammans med övriga i arbetslaget planera, dokumentera, genomföra och utvärdera förskolans verksamhet.
Du skall arbeta för att arbetet sker i enighet med målen i läroplanen samt ansvara för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utvecklig och lärande. Som förskollärare skall du utgå från barns intresse, erfarenheter, behov och åsikter. Du ska ta ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du skall bidra till att läroplanens grundläggande värden genomsyrar verksamheten samt till kollegialt lärande.
Vem du är
Vi söker två idérika, nytänkande och kreativa förskollärare. (En av tjänsterna kommer att vara tillsvidare och den andra en visstidsanställning). Du som söker är en stabil och trygg person som har god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig, lyhörd och kan anpassa dig efter barnens behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med förskollärarlegitimation/förskollärarexamen.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Publiceringsdatum2025-11-13
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/114".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Förskola Kontakt
Ann-Christine Govenius 079-0604029
9604048