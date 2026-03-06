Förskollärare till Barnens förskola, vikariat
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Vi behöver förstärkning under en period, vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål. Här bor människor med stark framtidstro!
Vi är Barnens förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de kan själva. Vi stöttar, uppmuntrar och handleder barnen i att klara så mycket som möjligt på egen hand.
"All onödig hjälp du ger ett barn med något som barnet egentligen skulle klara själv, blir ett hinder i barnets utveckling." Maria Montessori.
Vi har stort fokus på våra lärmiljöer och de är uppbyggda efter vår tillit till barnens kompetens. Allt material är tillgängligt för barnen och har sin speciella plats, så att barnen själv kan ta fram och ställa bort när de har arbetat klart. Våra lärandemiljöer är också i ständig förändring. Dels för att behålla barnens lust att undersöka, uppleva och lära genom att ha inbjudande och spännande miljöer, dels för att barnens intressen ändras och dessa ligger till grund för utformningen. Vi tror på ett lekfullt tillvägagångssätt.
Välkommen till oss!
Arbetet innebär att organisera, planera och leda pedagogisk verksamhet i förskolan med utgångspunkt i nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med kollegor ansvarar du som förskollärare för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation. Du har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i arbetet. Du är lyhörd och nytänkande, ansvarsfull och tydlig i din kommunikation.
Vi ser även att du har en vilja att utvecklas tillsammans i arbetslaget och är intresserad av ny kunskap och forskning inom förskolans område. Tillsammans bygger vi en verksamhet där barnets utveckling och lärande står i fokus.
Har du tidigare erfarenhet inom förskolläraryrket är det meriterande, men inget krav.
Löpande urval och intervjuer tillämpas i denna rekrytering.
