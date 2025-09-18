Förskollärare till Äventyrets förskola
2025-09-18
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
Vill du vara med och skapa en trygg, lärorik och rolig vardag för våra yngsta medborgare?
Vi söker nu en engagerad och legitimerad förskollärare som vill bli en del av vårt team!
Som förskollärare hos oss har du en nyckelroll i att planera, genomföra och utveckla undervisningen i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18). Du arbetar nära barnen och kollegorna i ett team där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och lärorik miljö för barn i åldrarna 1-5 år.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt förskolans läroplan (Lpfö 18).
* Skapa en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö för barnen.
* Arbeta med ett utforskande och projektinriktat arbetssätt där barnens intressen och nyfikenhet står i centrum.
* Dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande, både individuellt och i grupp.
* Samarbeta med kollegor i arbetslaget för att utveckla verksamheten.
* Ha en nära och förtroendefull dialog med vårdnadshavare.
* Arbeta aktivt med värdegrundsfrågor, barns rättigheter och ett inkluderande förhållningssätt.
* Bidra till ett kollegialt lärande och delta i det systematiska kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som:
* Har god kännedom om förskolans läroplan (Lpfö 18) och dess mål och riktlinjer.
* Har ett genuint engagemang för barns utveckling, lärande och trygghet.
* Är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda undervisning och skapa en stimulerande lärmiljö.
* Har god förmåga att planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisningen.
* Är en lyhörd och samarbetsinriktad kollega som bidrar till ett gott arbetsklimat.
* Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
* Ser vårdnadshavare som viktiga samarbetspartners och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete i förskola.
Fortbildning inom exempelvis språkutveckling.
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
Höganäs kommun, Tornlyckes förskolor
Rektor
Ann-Sofie Haraldson ann-sofie.haraldson@hoganas.se 042-337171
