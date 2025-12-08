Förskollärare Till Assbergs Förskola
2025-12-08
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan. Tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet för barn i åldersgruppen 1-5 år.
Arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion. Hos oss är du en del av ett stort arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man jobbar.
Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar mycket över avdelningarna. Det bidrar till att barnen blir trygga med pedagogerna. Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att skapa gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt skollag och läroplan. Här är det kollegiala lärandet väldigt viktigt och vi delar med oss av våra tankar och idéer till varandra.
Vi arbetar med dokumentations verktyget Vklass, där vi systematiskt dokumenterar och ger vårdnadshavarna möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi arbetar efter metoden och materialet Före Bornholm i våra planerade undervisning.Kvalifikationer
För att vara aktuell för vikariatet ser vi helst att du är utbildad förskollärare. Eller annan relevant utbildningsbakgrund som vi finner lämplig. Har du dessutom erfarenhet från att arbeta med barn eller har annan pedagogisk vana är det meriterande.
Som person har du lätt för att skapa och bibehålla relationer och är enkel att samarbeta med. Du har en stor portion tålamod, är trygg i dig själv och kan hantera stundtals högljudda och fartfyllda miljöer. Vi ser också att du är duktig på att kommunicera och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Digitala verktyg används i den pedagogiska verksamheten för dokumentation och utveckling och därför är din erfarenhet av digitala verktyg viktig. Vi välkomnar dig som är nytänkande, engagerad och känner glädje i att vara en medforskande förskollärare som är nära barnen.
Vi jobbar starkt med tillsammansskap och allas möjlighet till delaktighet, såväl barn som pedagoger. Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession Vi söker dig som med kreativitet och pedagogisk insikt vill vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för barnen. Du har en naturlig förmåga att bygga goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare, och du ser samarbetet som en viktig del av det pedagogiska arbetet. Som medforskande pedagog möter du barnens nyfikenhet med engagemang och lust att utforska tillsammans. Du är initiativ
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
