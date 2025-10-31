Förskollärare till Åryds förskola
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Nu söker vi en förskollärare till oss på Åryds förskola. Åryds förskola ingår i en enhet med UTE-profil tillsammans med Brände Udde förskola, förskolan Kometen och förskolan Äventyret.
Åryds förskola ligger naturskönt ca 1,5 mil öster om Växjö. Åryds förskola har fyra avdelningar med två avdelningar för barn i åldern 1-3 år och två avdelningar för barn i åldern 3-5 år. Förskolan har uteprofil och tillsammans med läroplanen arbetar vi med Gröna tråd - som är vår verksamhetsidé den vilar på att det är NATUREN som är vår lärmiljö och där barnen under sin tid på förskolan får uppleva olika delar av friluftslivet. Åryds förskola står inför en nybyggnation i framtiden.
Utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och framgångsrika strategier där barnens bästa står i centrum samt genom tydliga mål från läroplanen (Lpfö18, revideras 25) skapar vi en meningsfull och lustfylld utbildning för att ge barnen bästa förutsättningarna till att utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer.
Vi arbetar utifrån visionen att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På en förskola som är rolig, trygg och lärorik för barnet är LEK ur olika perspektiv viktigt för oss:
Pedagogernas roll och förhållningssätt till LEK, Språkets betydelse för LEK, lärmiljöer som främjar till LEK med möjlighet till samspel och social interaktion samt att Alla barn har rätt till ett äventyr (riskfylld lek).
TILLSAMMANS arbetar vi med begreppen Vila och återhämtning genom kollegialt lärande i form av litteraturläsning och praktik så att det gynnar både barn och pedagoger i förskolan.
Som förskollärare är det viktigt att kunna se det kompetenta barnet och ha tilltro till barnets förmåga. Dels för att förstå barnens arbetsteorier dels för att förstå hur barnens lärande påverkas av vår interaktion med dem. Därför är det av stor vikt att du kan lyssna in barnets behov och nyfikenhet för att vi ska kunna bemöta dem på rätt sätt och ge dem utmaningar som blir meningsfulla. Som pedagog förväntas du delta i de aktiviteter och upptäckter barnen gör, vare sig det är på gården eller i skogen. Du gör det genom att vara en HÄRVARANDE pedagog. Det betyder att du är både fysiskt och mentalt närvarande med barnen för att kunna lyssna in och bemöta barnen på bästa sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Även du som studerar till förskollärare kan bli aktuell. Du är även väl förtrogen med Lpfö-18, reviderad 25, kapitel 2:7 förskollärarens ansvar i undervisningen.
Vi vill också att du besitter följande förmågor:
* Vara en tydlig ledare - driva och leda det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med arbetslaget utveckla det pedagogiska arbetet.
* Kunna se och möta varje barn utifrån barnets individuella förutsättningar - genomföra utbildningen så omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
* Flexibel - viktigt att du kan vara följsam med barnen och barnens upptäckter och behov för att anpassa undervisning till det som är intressant just nu.
* God samarbetsförmåga - i vårt arbetslag vill vi ha dig som har förmåga att reflektera kring lärandeprocesser där du tar egna initiativ för att utveckla dig själv som individ, ditt arbetslag och i synnerhet utbildningen vi bedriver.
* Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska - bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så att varje barns utveckling och lärande främjas, samarbeta med hemmet genom en regelbunden dialog med barns vårdnadshavare samt genomföra utvecklingssamtal och föräldramöten.
* God organisatorisk förmåga - utforma de pedagogiska miljöerna utomhus så väl som inomhus så att de inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet.
* Lösningsfokuserad - sortera, prioritera och arbetar lågaffektivt. Vi i arbetslaget hjälps åt och samarbetar som de förebilder vi är för barnen.
* Villig att vara utomhus - Vi bedriver vår undervisning mestadels utomhus och ser NATUREN som en lärmiljö för utbildning. Därför vill vi att du har ett genuint intresse för utomhuspedagogik, vill och ser möjligheter att bedriva undervisning utomhus och har antingen erfarenhet av utomhuspedagogik eller egna erfarenheter av friluftsliv som du kan förvalta med barnen.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
