Förskollärare till Aringsås Förskola
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Alvesta Visa alla förskollärarjobb i Alvesta
2026-01-26
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen i Alvesta
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi verkar på östra sidan i Alvesta och tillhör Förskoleområde Öster. Här finns två förskolor, Aringsås förskola och Lunnagårds förskola. Vi söker två förskollärare till Aringsås förskola som är en stor förskola med 10 avdelningar. Vi arbetar i Spår med en yngre, en mellan och en äldrebarnsavdelning som samverkar.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Barnens förskola en kreativ arena för mångfald, självkänsla och inflytande.
Vi söker en engagerad och nyfiken förskollärare
Vår verksamhet vilar på ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, där vi arbetar processinriktat och i projekt, med barnens perspektiv, hypoteser och utforskande i centrum. Vi arbetar med demokrati och ett demokratiskt förhållningssätt, där barnens röster och inflytande är en självklar del av utbildningen.
Som förskollärare hos oss arbetar du i barngrupp utifrån förskolans styrdokument och förväntas driva samt delta i ansvaret för att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete, tillsammans med kollegor på enheten. Genom ett medforskande arbetssätt fångar du barnens röster, tankar och erfarenheter och låter dem vara en aktiv del av lärandet.
Du är en lyhörd, närvarande och utmanande pedagog som kan rikta fokus, inspirera och fördjupa barnens lärprocesser. Du använder den pedagogiska miljön och materialen medvetet som en del av undervisningen den tredje pedagogen och ser pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg för reflektion, analys och utveckling.
Vi arbetar i arbetslag på avdelningarna och organiserar utbildningen i yngre, mellan och äldrebarn i sk Spår. Tillsammans på hela förskolan utvecklar vi verksamheten utifrån enhetens vision: Barnens förskola en kreativ arena för mångfald, självkänsla och inflytande. Våra lärmiljöer är rika, tillgängliga och språkutvecklande, med fokus på de hundra språken. Här ges du möjlighet till delaktighet och inflytande genom möten i olika grupper där vi gemensamt diskuterar uppdraget, barns lärprocesser och aktuell forskning.
Vi söker dig som är strukturerad, kreativ och relationsskapande.Kvalifikationer
Förskollärarexamen med legitimation.
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301609/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Karin Sahlström karin.sahlstrom@alvesta.se 0472-154 77 Jobbnummer
9703226