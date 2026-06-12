Förskollärare till Anundgårds förskola
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Förskollärarjobb / Sundsvall Visa alla förskollärarjobb i Sundsvall
2026-06-12
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Förskoleområdet Kovland/Indal/Liden/Holm rymmer såväl en av Sundsvalls största förskolor (Vallen) som den minsta (Anundgård) och spänner över Sundsvalls nordvästra hörn. Anundgårds förskola ligger i utkanten av byn, granne med intresseföreningens lokaler med gym och café, Holms vackra kyrka och macken, med utsikt över Holmsjön. I Anundgård har vi tillgång till grillplats och elljuspår samt fotbollsplan och stora gräsytor i direkt anslutning till vår fina gård som är omväxlade med god tillgång till pedagogiska utomhusmiljöer. Anundgårds förskola har en profilering mot utomhuspedagogik med utedagar och matlagning utomhus varje vecka. Vi serverar klimatsmarta, närproducerade måltider och våra lärmiljöer är i ständig förändring för att möta barnens behov och intressen.
Sundsvalls kommun är igång med ett utvecklingsarbete tillsammans med David Edfeldt om "En förskola för var och en" där vi lär oss tillsammans under ledning av specialpedagogen. Om du vill vara med oss på resan framåt, med barnens bästa utbildning och omsorg i sikte, då är du pedagogen för oss! Vi erbjuder dig möjligheten att ha inflytande över ditt arbete och att få utveckla utbildningen tillsammans med andra fantastiska pedagoger i ett engagerat arbete till en förskola för alla barn, där vi utforskar vär(l)den tillsammans, i nära samarbete med biträdande rektor och rektor.
Länk till Anundgårds Instagram: https://www.instagram.com/anundgardraven?igsh=MTZnaGRiamJvaDdodQ==
Så här bidrar du i rollen som förskollärare
Utbildning och undervisning i barngrupp, planering, utvärdering och analys av utbildningen, samarbete med vårdnadshavare samt andra på förskolan förekommande uppgifter.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker har förskollärarexamen. Då kollektivtrafiken i området är ytterst begränsad är körkort och tillgång till bil ett måste. Utbildning i, eller intresse för, utomhuspedagogik och lärande med digitala hjälpmedel ser vi som meriterande. Goda kunskaper om förskolans läroplan förutsätter vi att du har och gärna goda kunskaper i att dokumentera, utvärdera och analysera undervisning.
Vi söker dig som har förmågan att ta ansvar för ditt arbete och din arbetsmiljö, som kan samarbeta väl med dina kollegor och som utforskar vär(l)den tillsammans med barnen med ett öppet, nyfiket sinne.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK 25
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Rektor
Anna Holter 0701800686 Jobbnummer
9961949