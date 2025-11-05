Förskollärare till Ängslyckans förskola
2025-11-05
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Nu finns möjligheten att bli en del av oss på Ängslyckans förskola! Vi söker en engagerad förskollärare som vill bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete där vi tillsammans formar en kreativ, lärande och inspirerande utbildning. Här får barnens tankar, idéer och nyfikenhet blomma genom ett projektinriktat arbetssätt som bygger på utforskande och gemensamt lärande.
Ängslyckan är en nybyggd förskola med naturnära läge intill skog och mark. Med tio avdelningar och små barngrupper skapar vi nära relationer och möjlighet att anpassa undervisningen efter varje barns behov. Våra team samarbetar över avdelningsgränserna för att skapa en trygg, nyfiken och lärande gemenskap.
Vi har även ett nära samarbete med Dädesjö förskola och tillsammans bildar vi ett rektorsområde med gemensam verksamhetsplan och gemensamma utvecklingsområden. Under läsåret 2025/2026 ligger fokus särskilt på att stärka barns språk och kommunikation samt deras delaktighet och inflytande.
I vårt projektinriktade arbetssätt utgår vi alltid från barnens tankar, idéer och frågor. Genom att lyssna in och utforska tillsammans skapar vi undervisning som är meningsfull, rolig, trygg och lärorik. Hos oss ska både barn och vårdnadshavare känna sig delaktiga och varmt välkomna.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tillämpa läroplan, lagar, policys och rutiner med god förståelse för uppdraget
• Leda, planera, organisera och utveckla undervisningen i enlighet med förskolans mål
• Skapa undervisning som utgår från barnens intressen, frågor och idéer i ett projektinriktat arbetssätt
• Dokumentera, följa upp, analysera och utveckla utbildningen på både individ- och gruppnivå
• Använda metoder och arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Säkerställa att varje barns behov tillgodoses genom ett demokratiskt och inkluderande arbetssätt
• Bidra till en miljö som främjar omsorg, lek, lärande och utveckling
• Förbereda och genomföra utvecklingssamtal med fokus på barnets lärande och välbefinnande
• Aktivt bidra till ett kollegialt lärande och till att utveckla verksamhetens kvalitet över tidKvalifikationer
Vi söker en trygg och stabil förskollärare med stort engagemang för sitt uppdrag. Du tar ansvar för ditt arbete och har en god förståelse för hur barn och vuxna lär och utvecklas utifrån sina olika förutsättningar.
Med en stark tro på det kompetenta barnet låter du barnens tankar och idéer vara utgångspunkten i undervisningen. Som person är du lyhörd, samarbetsinriktad och kommunicerar på ett respektfullt och tydligt sätt med kollegor, barn och vårdnadshavare.
Att bygga trygga relationer och skapa tillitsfulla lärmiljöer är något du värdesätter högt. Du har ett lösningsfokuserat och flexibelt förhållningssätt där barnens bästa alltid står i centrum. Erfarenhet och kunskap inom estetiska uttryckssätt, pedagogisk dokumentation och utvecklande lärmiljöer ser vi som en tillgång.
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift, vilket gör att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav. Eftersom arbetet omfattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal.
