Förskollärare till Änge förskola
Krokoms Kommun / Förskollärarjobb / Krokom Visa alla förskollärarjobb i Krokom
2025-09-24
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för växtkraft
Vi söker nu en engagerad förskollärare. Välkommen till Änge förskola!
Välkommen till oss!
Vi söker en engagerad och närvarande förskollärare som vill vara med och utveckla vår förskola i Änge. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där barnens bästa alltid står i centrum och där relationer, trygghet och lärande går hand i hand.
Änge förskola ligger 3 mil från Krokoms centralort. Förskolan har tre avdelningar, varav en är den samiska förskolan Naestie.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som förskollärare på Änge förskola
Som förskollärare hos oss har du en nyckelroll i det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen. En stor del av arbetet består av att vara närvarande i barngruppen, skapa trygga och tillitsfulla relationer samt att stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära genom lek och utforskande.
Du arbetar nära barnskötare, specialpedagog, rektor och andra förskollärare, och ingår i ett större nätverk inom förskoleområdet där erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling är viktiga delar.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare, med ett starkt engagemang för barns utveckling och lärande. Du har en positiv grundsyn, ser möjligheter snarare än hinder och har en lösningsfokuserad inställning i vardagen.
Du trivs med att arbeta strukturerat och målinriktat, och har god förmåga att planera, följa upp och utveckla undervisningen i enlighet med läroplanen. Du har erfarenhet av, eller ett tydligt intresse för, att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och ser värdet i att använda dokumentation och analys som verktyg för att utveckla verksamheten.
Vi söker dig som:
• Är trygg i din yrkesroll och vill vara med och forma en förskola där kvalitet och barnens bästa står i fokus.
• Har god samarbetsförmåga och ser styrkan i att arbeta tillsammans i team.
• Är närvarande i barngruppen och bygger relationer som grund för trygghet och lärande.
• Har ett reflekterande arbetssätt och är öppen för att både ge och ta emot feedback.
• Gillar struktur och tydlighet, både i det pedagogiska arbetet och i det dagliga samarbetet med kollegor
Kunskaper i samiska språket och förståelse för samisk kultur är meriterande.
Hos oss får du möjlighet att växa i din profession och vara en del av ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och gemensamt ansvar.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på 100%.
Vi har löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan. Intervjuer kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Sista ansökningsdatum 2025-10-19
Hälsning från din blivande chef
Som chef värdesätter jag öppen kommunikation och tillit - två viktiga pelare som skapar en arbetsmiljö där vi tillsammans kan växa och utvecklas. På vår arbetsplats finns alltid utrymme för utveckling framåt, och här är arbetsglädje och engagemang en självklar del av vår kultur.
Jag söker dig som ser möjligheter i det som ligger framför oss och där samverkan är en naturlig del av arbetet. Tillsammans skapar vi något större - jag ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
//Anna Jonsson, rektor förskola
Kontaktperson för tjänsten
Anna Jonsson, rektor
0640-16742anna.m.jonsson@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell, differentierad lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9525125