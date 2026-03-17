Förskollärare till Åkerslätts förskola
2026-03-17
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Nu söker vi en vikarierande förskollärare till vår förskola i Stenkullen, Åkerslätt. Förskolan startade sin verksamhet 2 maj 2017 och låter sig inspireras av Reggio Emilia filosofin. Förskolan har moderna lokaler som är anpassade för vår pedagogiska inriktning med fem åldersindelade avdelningar fördelade på två plan. På Åkerslätt har vi dessutom en avdelning som har öppet dygnet runt. I anslutning till förskolan har vi fina naturområden och Stenkullens fritidsanläggningar. Innemiljön och utemiljön inspirerar till lek, rörelse och hälsa. De yngsta barnen har en egen utegård och lärmiljö. Hos oss utvecklas barnen i naturvetenskapens grunder med extra hälsofokus samt kan använda sig av upp till hundra olika uttrycksformer.
På Stenkulans förskolor arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår definierade Barnsyn:
"Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den kontext man befinner sig i."
Till vår enhet söker vi nu en förskollärare som kommer att tillsammans med arbetslaget och övriga pedagoger ansvara för förskolans uppdrag som innebär både lärande, utveckling och omsorg. Tjänsten kan komma att förlängas.
Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och har ett brinnande intresse av att jobba Reggio Emilia inspirerat. Lockas du av att utveckla den pedagogiska miljön och följa barnens utveckling då barnen byter avdelning med stigande ålder och antar nya utmaningar. Detta innebär att du följer med barnen från inskolningen till skolöverlämningen. Då är du kanske en förskollärare för oss.
Vi ser gärna att du:
* är intresserad av pedagogisk utveckling
* kan bidra med dina erfarenheter från tidigare arbete med barn
* har en bearbetad syn på din roll som pedagog och synen på barnet och dess lärande
* kan visa både värme och sätta gränser
* har god insikt i förskolans läroplan
* är flexibel och har stark social kompetens
* är drivande och älskar utmaningar
Vi erbjuder dig:
* En dynamisk verksamhet där fantasi och kreativitet ges stort utrymme.
* En arbetsplats där barn och pedagoger känner lust att lära, är delaktiga och får sina färdigheter insatta i ett sammanhang.
* Goda utvecklingsmöjligheter i arbetet.
* Stöd av specialpedagog
* Fria pedagogiska måltider
* Arbetskläder
* FriskvårdsbidragKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har en god samarbetsförmåga, är öppen, flexibel, positiv och idérik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en Reggio Emilia inspirerad förskolemiljö. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med alternativ kommunikation som exempelvis TAKK.
På vår arbetsplats uppmuntrar vi mångfald och jämställdhet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Stenkulan Kontakt
Rektor
Madeleine Granander madeleine.granander@lerum.se 0302-52 10 11 Jobbnummer
