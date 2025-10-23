Förskollärare till Åkerbo 1 förskolor
2025-10-23
Vill du arbeta som förskollärare i ett område där vi uppmuntrar utforskande, innovation och nya ideér? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att fler barn blir redo att möta framtiden! Välkommen till förskolor Åkerbo 1!Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen. I din roll har du ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och vid behov andra aktörer kring barnet.
Tjänstens nuvarande placering är på en av tre förskolor i centrala Linghem.
Din arbetsplats
Förskolor Åkerbo 1 består av fyra förskolor som leds av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har tre förskolor i Linghem och en i Vårdsberg. Till Linghem tar du dig enkelt med pendeltåg - både från Linköping och Norrköping. Förskolorna är olika stora, från en avdelning till fem avdelningar: dvs mellan 23 och 90 barn. Biträdande rektorer finns nära verksamheten i syfte att coacha men också att driva utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetarna.
Vår utbildning och undervisning tar sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan och är konkretiserad i vår utvecklingsplan. Området arbetar utifrån ett resultatmål som i år handlar om att barnen ska utveckla strategier för en ökad begreppsförståelse. Utifrån målet ska varje barn få möjlighet att möta begreppsrika miljöer med medvetna vuxna och delta i fler aktiviteter med syfte att utveckla strategier för ökad begreppsförståelse. Du som förskollärare planerar och genomför därefter undervisningen utifrån din kompetens tillsammans med kollegor. Vi har två förskollärare på äldrebarnsavdelningarna och en förskollärare på yngrebarnsavdelningarna.
Varje barn på våra förskolor ska få vistas i en förskolemiljö som är rolig, trygg och lärorik.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt. Det är meriterande om du har jobbat minst ett år i läroplansstyrd förskola där du jobbat med planering och undervisning utifrån läroplanen.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16134
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Ersättning

Enligt avtal
Biträdande rektor
Jenny Vadhammar jenny.vadhammar@utb.linkoping.se 013-205718 Jobbnummer
