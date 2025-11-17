Förskollärare till AB Kolibri
2025-11-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du vara med och göra skillnad? Är du nyfiken och kreativ, öppen för lärande och utveckling och med ett stort intresse för ledarskap? Vi söker en ledare som är trygg och stabil och som har förmåga att leda, kommunicera, motivera och delegera för att effektivt nå gemensamma mål. Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Förskolan AB Kolibri har funnits sedan 1997 och består av två förskolor belägna i området Gideonsberg samt i centrum. För oss så står barnets lek, det lustfyllda lärandet samt det kompetenta barnets nyfikenhet, i fokus. Pedagogerna arbetar nära barnen och vi lär tillsammans i ett öppet och familjärt klimat där vi blandar samman lärande, lek och omsorg till en helhet.
Vi söker dig som:
Har pedagogisk högskoleutbildning med erfarenhet från förskoleverksamhet
Har erfarenhet av ledarskap
Är väl insatt i Skollagen, Lpfö 18, samt övriga styrdokument gällande förskolans verksamhet och innehar god förmåga att omsätta dessa i praktiken
Är kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
Är intresserad av utvecklingsfrågor och har ett strategiskt arbetssätt där uppföljning och utvärdering är något som du känner dig van och bekväm med
Har ett tydligt ledarskap med entusiasm och lust i arbetet
Inkluderar och gör arbetskamrater delaktiga i det det kollegiala lärandet
Har lätt för att skapa goda relationer med vårdnadshavare och andra samarbetspartners
Har förmåga att erbjuda barnen en rolig, trygg och lärande förskoletid som grund för det livslånga lärandet
Har god skriftlig och muntlig förmåga i det svenska och engelska språket
Stämmer ovanstående beskrivning in på dig? Då behöver vi dig till vår förskoleverksamhet!Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du verksamhetsansvar, vilket innebär att du tillsammans med rektor och kollegor leder, planerar och driver den pedagogiska utvecklingen av förskoleenheten på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Ansvarsområdet inkluderar arbete i barngruppen, en tät kontakt med vårdnadshavare samt kollegialt lärande och samarbete med andra kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: andreas.winberg@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Kolibri
Rotorv 6 (visa karta
722 24 VÄSTERÅS Arbetsplats
Ab Kolibri Kontakt
Rektor
Andreas Winberg andreas.winberg@outlook.com 0739083077 Jobbnummer
