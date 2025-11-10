Förskollärare, Tärendö
2025-11-10
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Vi söker förskollärare till förskolan i Tärendö. Förskolan har två avdelningar och har ett fint samarbete mellan avdelningarna. Förskolan är belägen i samma lokaler som skolan. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, analyserar och kritiskt granskas verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande. Arbetslagen utvecklar och anpassar lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande i förhållande till verksamhetens mål. Du medverkar i uppföljning, utvärdering och problematiserar resultaten från den planerade verksamheten för att nå ökad måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad legitimerad förskollärare.
God pedagogisk förmåga, annan pedagogisk utbildning och erfarenhet av arbete med barn är då meriterande.
Icke behörig kan anställas tidsbegränsat om behöriga sökande saknas.
Den som erbjuds anställning ska lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, med krav i Skollag (2010:800).
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Pajala kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Pirkko Heikkilä pirkko.heikkila@edu.pajala.se 0978-12827 Jobbnummer
