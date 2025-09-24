Förskollärare sökes till Surte förskola
2025-09-24
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker nu en förskollärare med hjärta för barn och utveckling!
Surte förskola ligger i norra Surte med en stor gård och direkt närhet till naturen, samhället och
kollektivtrafiken.
Förskolan har fyra barngrupper och kopplat till dem två storarbetslag. Varje
storarbetslag ansvarar för en yngre- och en äldregrupp. Vi jobbar med den här organisationen för att
barnen ska erbjudas en mer sammanhållen tid under sina år på förskolan.
På förskolan arbetar vi med gemensamma projekt. I det processinriktat arbetssättet vi använder där
observation, reflektion och dokumentation är grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi skyndar
långsamt och låter barnens intresse och behov visa vägen framåt i projektet.
Vi värdesätter en hög förmåga till samarbetsförmåga. Att vara relationsskapande och kunna bygga och
underhålla goda relationer är viktigt för oss, då det främjar en frisk och trygg miljö för alla på förskolan.
Vi ser även att du har en hög personlig mognad och kan hantera olika situationer med ansvar och
lösningsfokus.
Kreativitet är en något som vi värdesätter högt. Både för att det gör det möjligt för att barnen ska
erbjudas aktiviteter som främjar deras kreativitet och nyfikenhet och även att hitta innovativa lösningar
Utbildningsansvar
Utformar en meningsfull utbildning utifrån barnens förutsättningar och behov.
Planerar, genomför, dokumenterar, följer upp, analyserar och utvärderar utbildningen så att den utvecklas
kontinuerligt och systematiskt.
Uppvisar ett förhållningsätt som präglas av respekt och tillit i relationsskapandet gentemot barnen.
Undervisningsansvar
Planerar, utför, dokumenterar, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar undervisningen
kontinuerligt och systematiskt. Ansvarar för att utforma en meningsfull undervisning utifrån barnens
förutsättningar och behov.
• Arbetar självständigt och fattar beslut inom gällande riktlinjer.
• Ansvarar för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt i undervisningen.
• Bedriver all undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
och driva utveckling framåt. Något vi tror på är viktiga förmågor för barnen att ha med sig i sin fortsatta
utbildningsresa.
Om du känner igen dig i beskrivningen tveka inte att skicka in din ansökan!
Pedagogiskt ledaransvar
Att som pedagogisk ledare utforma och genomföra utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda
mål.
Ansvarar tillsammans med arbetslaget för att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda
barnen trygg omsorg.
Ansvarar för att arbetslagets förhållningsätt präglas av allas lika värde.
• Pedagogiskt leder såväl enskilt barn som barngrupp.
• Pedagogiskt leder kollegor såväl enskilt/grupp/i olika forum.
Påvisar ett engagemang, inspirerar och agerar som drivkraft i den gemensamma arbetsgruppenKvalifikationer
Vi ser gärna att du har flera års arbetslivserfarenhet från förskolans värld.
Förskollärarexamen och legitimation är ett krav.Övrig information
