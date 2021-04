Förskollärare sökes till Sadelmakarebyns förskola - Malmö kommun - Förskollärarjobb i Malmö

Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö2021-04-15Ref: 20210936Om arbetsplatsenSadelmakarebyns förskola ligger i Bunkeflostrand och är en av fem förskolor i vårt förskoleområde. Förskolan har fyra avdelningar och ett stort gemensamt "sinnesrum" samt ett eget tillagningskök. Hos oss praktiseras kollegialt lärande på flera sätt och vi arbetar i en anda av att välja att tolka positivt, hjälpa varandra, fråga och dela med oss. Hög kvalitet kräver allas aktiva delaktighet och varje person bidrar med sin kompetens. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi under året ett gemensamt tema, läsåret 2020-2021 är detta "Barns möte med estetiska uttrycksformer" och respektive arbetslag arbetar med ett projekt utifrån barnens intresse. Tillsammans lär vi oss pedagogisk dokumentation som grund för ett projekterande arbetssätt. Arbetslagen har ett nära samarbete med förste förskollärare för att utveckla verksamheten. Vi lägger grunden för det livslånga lärandet!Vi tänker att en välkomnande atmosfär och ett gott förhållningssätt har stor betydelse och strävar efter att förstärka styrkor och att skapa en känsla av sammanhang där både barn och vuxna ska uppleva begriplighet hanterbarhet och meningsfullhet. Vi menar att höga förväntningar, rimliga krav och nära förtroendefulla relationer är en framgångsfaktor i detta.Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på http://www.malmo.se/förskolekarriär. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?2021-04-15Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.Kollegialt lärande sker, förutom på den egna förskolan, i yrkesspecifika möten i hela förskoleområdet. Varje vecka möts förskollärare från våra fem förskolor i ett nätverk tillsammans med förste förskollärare. I ett nära ledarskap med biträdande rektor och förste förskollärare får du som medarbetare stöd i ditt dagliga arbete och uppdrag.Du är legitimerad förskollärare och får gärna ha erfarenhet inom yrket men vi välkomnar även dig som nyligen avslutat, eller är på väg att avsluta dina studier, att söka. Naturligtvis ser du barn som kompetenta individer, nyfikna på sin omvärld och med en vilja att undersöka och utforska. Ett undersökande där du medverkar aktivt i det pedagogiska arbetet och utgår från barns förutsättningar och intressen. Som person är du engagerad och positiv. Du ser värdet av humor och arbetsglädje i utvecklingsprocesser och är väl förtrogen med lekens och det lustfyllda lärandets olika former. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid din förmåga att driva utveckling och att coacha kollegor utifrån förskollärares ansvar i undervisningen. Ditt pedagogiska ledarskap är viktigt för att kunna leda barngruppen och arbetslaget och tillsammans skapa en förskola med hög kvalitet. Skicklighet i arbetet med pedagogiska miljöer och tillgängligt material är ett plus.För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.Vi ser fram emot att mötas för att prata om hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola.Varmt välkommen med din ansökan!Information om tjänstenAnställningsform:TillsvidareanställningOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: Enligt överenskommelseEnligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-02Malmö kommun5693805