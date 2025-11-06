Förskollärare sökes till Innovitaskolan St Jörgen
2025-11-06
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan S:t Jörgen ligger mitt i den vackra naturen vid S:t Jörgens Park på Hisingen och har ungefär 180 barn i förskolan och 520 elever i skolan. Vi har en lugn lärmiljö och vår verksamhet genomsyras av trygghet och respekt för varandra.
Om du vill veta mer kan du gå in på vår hemsida, https://innovitaskolan.se/st-jorgen
Vill du som oss vara med och lägga grunden för varje barns framtid i en föränderlig värld. Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu dig som vill arbeta som förskollärare på vår förskola.
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare som har ett stort engagemang, glädje, passion och lust inför ditt uppdrag. Hos oss blir du en viktig del av en lärande organisation där vi arbetar aktivt för en likvärdig förskola. Vi sätter varje barns intresse, behov och vilja i centrum och strävar efter att skapa en trygg, spännande och lärorik miljö.
Som förskollärare hos oss kommer du att:
• Leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten utifrån läroplanen.
• Arbeta målstyrt med undervisning där barnens bästa står i fokus.
• Skapa förutsättningar för barns utveckling genom delaktighet, dialog och engagemang.
• Bidra till kollegialt lärande och pedagogisk utveckling.
• Dokumentera och analysera undervisningen som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.Profil
Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare med god kännedom om förskolans läroplan.
• Har förmåga att leda målstyrda processer och skapa en lärorik miljö.
• Är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
• Tar initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt.
• Har en positiv inställning och tydlig kommunikation.
• Vill arbeta aktivt med värdegrundsfrågor och pedagogisk utveckling.
• Har ett genuint intresse för pedagogiska utvecklingsfrågor och tycker att det är av stor vikt att arbeta med dessa för att driva verksamheten framåt utifrån förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi erbjuder
• En inspirerande arbetsmiljö där barnens utveckling står i centrum.
• Möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande.
• Ett engagerat arbetslag som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor för förskolan Sofia Larsson, sofia.larsson@innovitaskolan.se
