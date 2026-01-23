Förskollärare sökes till Granbackens förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260154
Om arbetsplatsen
Granbackens förskola finns i nybyggda lokaler inbäddad i Bulltofta rekreationsområde dit barn och pedagoger ofta beger sig. Förskolan har en uppvuxen, inspirerande och utmanande förskolegård. Barnen erbjuds stora lekytor för fysisk aktivitet, små krypin och platser för undervisning utomhus.
Utöver de 8 avdelningar har vi två gemensamma torg för utforskande samt möten mellan barn och pedagoger. Vi arbetar utifrån ett projekterande och utforskande arbetssätt med hjälp av sommaruppdrag som förbinder barnens lärande under förskoleåret. Fokusområden är hållbar utveckling genom hälsa, natur och miljö. Förskolan har också ett välutrustat förskolebibliotek.
Inom förskoleområdet strävar vi efter likvärdighet, samsyn, en stark värdegrund, kollegialt lärande och vi vill på olika sätt vidareutveckla våra verksamheter samt dig som arbetar hos oss.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
På olika sätt är du med och skapar inspirerande lek- och lärmiljöer, både ute och inne, efter barnens behov och intressen. Du har ett förhållningssätt där du sätter barnet främst och värdesätter en god dialog med vårdnadshavare. Tillsammans med dina kollegor på hela förskolan göra du detta till en förskola som alla barn, föräldrar och personal går till med glädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
I denna rekrytering jobbar vi med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260216, eller enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Helene Åkesson helene.akesson@malmo.se 040-34 33 88 Jobbnummer
9701239