Förskollärare, Rundgårdens förskola

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.Vill du växa med oss?Rundgården är en mångkulturell förskola på Sörse med omedelbar närhet till Mariedalsskolan och skogen.Under sommaren 2021 kommer hela förskolans verksamhet att flytta till Klapperstenen, en förskola som ska byggas på Breared.2019-12-21På Rundgården arbetar pedagogerna i par med 7 åldersindelade grupper under förmiddagen och i andra konstellationer under eftermiddagen. Under förmiddagstid ansvarar man för en bestämd grupp och under eftermiddagstid arbetar man delvis i blandade grupper. Arbetet är projektinriktat, vilket innebär att man arbetar under ett gemensamt tema med olika projekt som utgår från barnens intressen. Detta läsåret är temat Kommunikation och relationer. Pedagogerna dokumenterar vad som händer i projekten och skickar hem till vårdnadshavare varje vecka. De har precis börjat använda Unikum för dokumentationen. Paret har gemensam reflektionstid under dagtid 2 timmar/vecka. Tre gånger per år följer rektor tillsammans med specialpedagog och handledare upp det pedagogiska arbetet i en utvecklingsplan.Under läsåret 2019-2020 har vi en fortbildningssatsning i hela team sydväst kring utbildning och undervisning i förskolan. Detta sker genom nätverk, litteraturläsning, diskussioner, föreläsning på utvecklingsdagar och på Apt. Förskolan är även med i Skolverkets Läslyft för tredje året i rad.Alla Apt och utvecklingsdagar har Rundgården tillsammans med Alvgatans förskola, som också ska in på Klappersten, för ett ökat kollegialt utbyte.Varannan måndag eftermiddag medverkar några av pedagogerna i lärgrupper kring olika områden, bl.a lärmiljö, digitalisering och pedagogisk dokumentation.Legitimerad förskollärare.Du som söker tjänsten ska ha ett förhållningssätt där du tror på det kompetenta barnet, du ska vara genuint närvarande i ditt arbete med barnen och lyhörd för det de förmedlar. Du ska vara en pedagog som är engagerad, har en vilja att driva utvecklingsarbete, är flexibel, har intresse av att föra pedagogiska samtal, har en positiv syn på uppdraget som förskollärare och för en öppen dialog med kollegorna om uppdraget.Vi ser helst att du har kunskap om och intresse av att arbeta med digitala verktyg med barnen och arbete med estetiska lärprocesser inom ex skapande, musik, dans och drama. Har du läst till ateljerista eller pedagogista är det meriterande.Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.ÖVRIGTVarbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!Varaktighet, arbetstidDeltid. Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 80% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-03-18 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-01-11