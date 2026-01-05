Förskollärare på Vildmarkens förskola
Borås kommun / Förskollärarjobb / Borås Visa alla förskollärarjobb i Borås
2026-01-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Vildmarkens förskola är en av Borås Stads största förskolor, med sju åldersindelade avdelningar och cirka 140 barn. Här arbetar vi nära varandra i flera gemensamma forum där alla pedagoger deltar i det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Detta ger dig goda möjligheter till kollegialt lärande och en arbetsplats där kvalitet och professionalism står i fokus.
Vi arbetar i projekt där vi väver in målområden utifrån läroplanen utifrån ett årshjul. Vi inspireras av Reggio Emilia-filosofin genom vårt pedagogiska förhållningssätt, arbete i projekt och i våra lärmiljöer. Under det senaste året har vi haft ett särskilt fokus på språkrika lekmiljöer som stimulerar barnens språkutveckling genom lek. På alla avdelningar erbjuder vi lustfyllda och genomtänkta lärmiljöer som ger barnen möjlighet att utforska och uttrycka sina olika språk. Vi har även en levande ateljé, där barnen regelbundet får undervisning och kan utforska sitt språk genom estetiska uttrycksformer.
Vildmarkens förskola ingår dessutom i ett unikt samarbete med Borås Djurpark. Genom detta samarbete vill vi stärka barnens empati, medkänsla och ansvarstagande för både människor och djur - värden som genomsyrar vår verksamhet.
Förskollärare på Vildmarkens förskolaPubliceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation för att följa upp och utveckla arbetet i barngruppen. Tillsammans med kollegorna i arbetslaget skapar du goda möjligheter för barnens utveckling och lärande.
Vi arbetar i mindre grupper under större delen av dagen med en förskollärare/barnskötare i varje grupp. Detta innebär att du självständigt leder undervisning och aktiviteter för din grupp men planeringen av undervisningen görs tillsammans med kollegorna i ditt arbetslag (3-4 stycken). Är du ny i yrket eller behöver tid att växa in i rollen finns möjlighet att till en början arbeta tillsammans med mer erfarna kollegor innan du tar fullt ansvar för en egen grupp. För att ge bästa möjliga förutsättningar har du pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat - tid avsatt för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande och egen planering. Du har även tillgång till en egen iPad som stöd i planering och dokumentation i våra digitala plattformar.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kreativa och lustfyllda lärmiljöer där estetiska uttrycksformer lyfts fram, samt om du har ett intresse för djur och natur. Har du ateljéristautbildning är det till din fördel då vi under året kommer behöva tillföra den kompetensen till vår utbildning.
Eftersom vi är en stor förskola är det viktigt att du är flexibel, samarbetar väl med olika kollegor och kan fatta snabba beslut när situationer förändras under dagen. Du har också förmåga att leda och driva arbetslagets utveckling framåt. I och med att undervisningen sker i mindre grupper behöver du vara trygg i att arbeta självständigt och strukturerat. Du är kommunikativ, ansvarstagande och bekväm med digitala verktyg - där iPaden är en naturlig del av det dagliga arbetet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2025:038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Ann-Charlotte Carlsson 0721600812 Jobbnummer
9668551