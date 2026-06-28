Förskollärare på vikariat
Föräldrakooperativet Illbattingen Ek För / Förskollärarjobb / Göteborg Visa alla förskollärarjobb i Göteborg
2026-06-28
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Vi söker en förskollärare på vikariat till Föräldrakooperativet Illbattingen!
Trivs du i en roll där närvarande och engagerade pedagoger är det viktigaste verktyget för barns lärande och utveckling? Då kan det vara dig vi söker för att förstärka vårt team!
Föräldrakooperativet Illbattingen startade 1994 i Utby och är en väletablerad förskola med en välkomnande atmosfär. Här arbetar sju pedagoger, samt en rektor. Barngruppen består av 27 barn som är fördelade på två avdelningar, Groddarna (1–3 år) och Solrosen (3–6 år). Som kooperativ drivs verksamheten även av en föräldragrupp som består av olika arbetsgrupper och en styrelse som bland annat ansvarar för förskolans ekonomi och avlastning i den dagliga driften.
Som förskollärare hos oss arbetar du tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa en trygg, stimulerande och välkomnande miljö för våra barns lärande och utveckling. Vi arbetar med barnet i fokus i en dynamisk miljö fylld av engagemang, trygghet och glädje. Ditt bemötande, driv och närvaro är avgörande för barnens trygghet och utveckling.
En stor och viktig del av arbetet innebär att vara aktivt närvarande i barnens lek och lärande, både inomhus och utomhus. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för att utbildning och undervisning sker utifrån våra styrdokument, att planering och reflektion genomförs utifrån barnens behov och intressen och att dessa får styra riktningen i arbetet framåt. Utevistelsen är en viktig byggsten i vår vardag och vi är ute varje dag oavsett väder, där du är med och inspirerar till rörelse, lek och lärande.
Vi söker dig som är utbildad förskollärare för ett vikariat pga studier på 80% i sex månader, med möjlighet till förlängning. Har du erfarenhet av yrket är det meriterande. Vidare har du en god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt för både kollegor, barn och föräldrar. Du har ett genuint intresse för människor och bidrar till en positiv stämning genom ditt bemötande. Vi ser att du som söker är engagerad och driven och vågar ta initiativ. Då kommunikation och dokumentation är viktiga verktyg i vår pedagogiska vardag är det viktigt att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, delaktighet och utveckling står i fokus. Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö där varje medarbetare ges goda förutsättningar att trivas och göra skillnad.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal via Fremia, vilket bland annat innebär tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Som medarbetare får du dessutom friskvårdsbidrag, skobidrag och fria pedagogiska måltider. Vi tror att goda arbetsvillkor och omtanke om våra medarbetare skapar de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.
Återkoppling och intervjuer påbörjas i början av augusti. Anställning enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
mail: cv och personligt brev
E-post: jobb@illbattingen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "förskollärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Illbattingen Ek För
Kvibergsnäs Allé 22 (visa karta
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415 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Illbattingen Ek För, Föräldrakooperativet Jobbnummer
9982156