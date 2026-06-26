Förskollärare på Växthusets förskola
Borås kommun / Förskollärarjobb / Borås Visa alla förskollärarjobb i Borås
2026-06-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Om verksamheten
På Växthusets förskola står leken i fokus där leken är barnens främsta verktyg för att lära. Leka för att Lära, Leva och Lyckas är det som representerar vår förskola och namnen på våra avdelningar.
Vi tror på alla barns förmåga att vilja och kunna lära sig, där vi verkar för att alla barn ska vilja och våga utforska. Varje enskild individ ska få möjlighet att på sikt bli ansvarstagande och empatiska individer som fungerar väl i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen skall präglas av barnens intressen och möjligheter till nya upplevelser, erfarenheter och lärande.
Växthusets förskola ligger i samhället Bredared, en bit utanför Borås, med närhet till skogen och dess fantastiska möjligheter. Naturen och närmiljön är naturliga inslag och en stor inspirationskälla i vår undervisning. Vi har två gårdar som vi delar upp oss på under dagen.
Vår utbildning utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö. Under läsåret 26/27 kommer vi fördjupa utvecklingsarbete kring språk utifrån Språkplanen med målet att arbeta fram en egen språkpolicy på förskolan.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa bästa möjliga förutsättningarna för varje enskilt barns utveckling och lärande. Som förskollärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning enligt gällande styrdokument. Du använder dig av dokumentation som metod för att följa upp, analysera och utvärdera resultaten från er planerade undervisning. Analysen ligger sedan till grund för att utveckla undervisningen och utbildningen utifrån läroplan för förskolan samt förskolans prioriterade mål.
Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov. Du har också god förmåga att skapa en utbildning som utgår från varje barns intressen och behov och ger varje barn möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.
Vi har pedagogiska måndagar varannan vecka i schemat vilket innebär att all personal arbetar till 18.30 varannan måndag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som tillsammans med barnen på Växthuset vill vara med och utforska och upptäcka. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt, och du ser utveckling och kvalitetsarbete som en självklar och stimulerande del i uppdraget. Du har ett positivt och öppet förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till att skapa förtroendefulla relationer med alla du möter i yrkesuppdraget.
Som pedagog är du engagerad, drivande, nytänkande, kreativ och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begrepp som undervisning, demokrati, inkludering och tillgänglighet är viktiga i ditt arbete. Du har god förmåga att se alla barns styrkor och ser det som självklart att arbeta utifrån varje barns och barngrupps behov.
Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper då det digitala är vårt främsta verktyg för tex dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Meriterande är också om du har utbildning/erfarenhet av att arbeta med TAKK och bildstöd.
Eftersom förskolan ligger ute på landsbygden är körkort och bil ett måste för att kunna ta sig till och från Växthusets förskola.
Du som inte fått ut din legitimation eller tar din examen under kommande termin är också varmt välkommen att söka tjänsten (till dess att du kan uppvisa legitimation är anställningen tidsbegränsad).
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Sara Thörnqvist sara.thornqvist@edu.boras.se Jobbnummer
9981104