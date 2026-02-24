Förskollärare på Norrbyskolans förskola
Borås kommun / Förskollärarjobb / Borås Visa alla förskollärarjobb i Borås
2026-02-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Vill du arbeta med språkutveckling och utveckla det i samspelet mellan barn och pedagog?
På Norrbyskolans förskola går barn i åldrarna 1-6 år fördelat på sju avdelningar. Hos oss får du vara med och fortsätta utveckla våra lärmiljöer och vårt temaarbete med fokus på språkutveckling, naturvetenskap och teknik. Vi arbetar temainriktat och utgår från litteratur med uttalade fokusområden under läsåret.
Genom att arbeta språkutvecklande inom alla ämnesområden med ett interkulturellt förhållningssätt ger Norrbyskolans förskola barnen en god bild av sig själva som lärande individer som grund för det livslånga lärandet. På Norrbyskolans förskola arbetar vi för goda relationer med vårdnadshavare.
Norrbyskolans förskola ligger i den anrika och vackra före detta skolbyggnaden. Våra lokaler är ljusa, rymliga och trivsamma. Förskolan har både nära till fina parker men även nära till centrum, skogen ligger inte heller så långt bort vilket ger barnen på förskolan möjlighet att utforska både natur och stadsmiljö.
På Norrbyskolans förskola ligger språkhallen dit vårdnadshavare och barn kan komma och få tips och idéer på hur man som vårdnadshavare kan arbete språkutvecklande. Detta är ett samarbeta mellan Förskoleförvaltningen och förskolorna i området.
På Norrby händer mycket spännande och det är många olika projekt igång där förskolan finns med som samarbetspartner både till biblioteket och familjecentralen.
Förskollärare på Norrbyskolans förskolaPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare på Norrbyskolans förskola har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån vår verksamhetsplan och den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du planerar, genomför, analyserar och utvärderar verksamheten enligt gällande styrdokument och språkutveckling. Du använder dig av dokumentation i syfte att synliggöra barns lärande, följa upp och utvärdera resultaten från planerad verksamhet.
Som förskollärare står du bakom och upprätthåller den gemensamma värdegrund vår utbildning vilar på.
På förskolan har vi en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation som alla är en del i.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som med glädje vill ge barnen kunskap och en kreativ och lärorik tid hos oss.
• Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och utbildning utvecklas.
• Du är positiv och har ett reflekterande arbetssätt med tydlig förankring i läroplanen i ditt arbete.
• Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser styrkan i att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandra
• Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta interkulturellt med språkutveckling och flerspråkiga barn och vårdnadshavare.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anna Björk 033-358744 Jobbnummer
9761445