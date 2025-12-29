Förskollärare på Lillsjöns förskola
2025-12-29
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Kom och arbeta med oss mot en hållbar framtid! Lillsjöns förskola öppnade hösten 2022 och söker nu fler engagerade förskollärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.
Vår förskola har hållbarhet som profil och vi drivs av möjligheten att skapa en positiv framtidstro hos barnen. Vi vill stärka och utmana deras hållbara kompetenser och intressen med stöd av vår profil och läroplanens alla delar. Att arbeta med barnens inflytande genom förhållningssättet respekt och nyfikenhet är viktigt. Barnen är framtidens problemlösare därför behöver pedagogerna tänka både här och nu samtidigt som vi tänker framåt. Vi vill bli utmanade av barnen och varandra för att tillsammans våga pröva och tänka nytt. Tillsammans skapar vi en arbetsplats med hållbarhet i fokus, där alla, både vuxna och barn, mår bra och utvecklas tillsammans.
Dina arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vi arbetar i tre team fördelat på sex avdelningar vilket ökar våra möjligheter till flexibilitet.
Vi har tilldelade ansvarsuppdrag som rör hela förskolan, och olika grupper för att hålla både individens och förskolans utveckling i gång. Du ansvarar för undervisning och att barnens lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt med att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att ta vara på deras uppfattningar, åsikter och behov.
Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat, både för reflektion i arbetslaget och enskild planering samt kollegialt lärande i tvärgrupper.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation och en stor portion upptäckarlust för att kunna ge våra barn den bästa möjliga pedagogiska starten i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka.
På Lillsjöns förskola arbetar ett positivt och engagerat gäng med olika kompetenser och intressen och vi tar vara på varandras olikheter för att tillsammans lära oss mer. Utvecklingen går fort framåt, den värld barnen möter och lever i idag kommer se helt annorlunda ut när de är vuxna. Som vuxen förebild behöver du därför inte kunna eller veta allt, tillsammans med barnen upptäcker du nya vägar med hjälp av de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med vår profil, läroplanen och Borås Stads styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan.
