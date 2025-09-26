Förskollärare på Liljebergets förskola
2025-09-26
Nu söker vi förstärkning till Liljebergets förskola, en härlig arbetsplats med god stämning och sammanhållning, där varje individ är betydelsefull.
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Liljeberget är en centralt belägen förskola högst upp på Liljeberget med närhet till Borås djurpark, lekplatser och skog. Precis utanför finns busshållplats vilket gör det lätt att ta sig till det kulturella utbudet staden har att erbjuda. Vi arbetar för att skapa bra förutsättningar hos alla barn för ett livslångt lärande.
Förskolan har fem avdelningar och vi arbetar i åldersindelade grupper. Vi har ett stort gemensamt torg, våtrum och ateljé. Vi arbetar med barnens utveckling och lärande genom både lek och planerad undervisning, inomhus och utomhus på våra tre gårdar, i skogen eller i olika parker och lekplatser. Vi arbetar tematiskt och ofta med utgångspunkt i barnlitteratur.
För oss på Liljebergets förskola är det viktigt att arbeta för att barn och vårdnadshavare är trygga hos oss, och vi arbetar mot att ha familjen i fokus. Detta gör vi genom att planera och genomföra både en introduktion i förskolan och undervisning som bygger på individens behov och intressen. Vi ser att de relationer som finns mellan barnen, mellan barn och pedagog samt mellan vårdnadshavare och pedagog är avgörande för hur väl vi når verksamhetens mål och därför är vi måna om att skapa tillfällen för dialog.
Vi arbetar med att utveckla vårt pedagogiska arbete genom kollegialt lärande med utgångspunkt i vår enhets prioriterade mål. Förskolan har ett Reggio Emilia-inspirerat tankesätt där de skapande uttrycksformerna, synen på det kompetenta barnet och miljön som den tredje pedagogen är viktiga delar i vår verksamhet. Vi fokuserar på barnens trygghet, utbildning samt inflytande genom att skapa en vardag där barnens behov, tankar och idéer tillgodoses.
Ett rikt språk är av stor betydelse för barnens lek och lärande och också för barnens möjligheter att i framtiden fungera som goda medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför arbetar vi med det språkutvecklande arbetet vid sidan av förskolans prioriterade områden som detta läsår bland annat handlar om att utveckla lärmiljöer utomhus som inomhus.
Vi söker dig som tillsammans med engagerade kollegor vill vara med och driva och fortsätta att utveckla vår förskola. Vi lägger stor vikt vid ett arbetssätt som innebär ett lågaffektivt och tydliggörande bemötande och förhållningssätt gentemot såväl barn som familjer. Genom ditt arbete säkerställer du att varje barn känner sig sett och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö där deras behov alltid står i centrum.
Dina arbetsuppgifter är att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera lek, aktiviteter och undervisning för barn i förskolan med utgångspunkt i förskolans läroplan. Du skall skapa en såväl fysisk som psykisk miljö som stimulerar barns nyfikenhet och lust att lära, samt ger möjligheter att lyckas.
Samverkan med vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för varje barn inom ramen för vår verksamhet ser vi som en viktig del i vårt uppdrag, och detta förväntas du arbeta med genom exempelvis introduktion i förskolan för nya barn och vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten.
Som förskollärare har du både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag ansvar för förskolans utbildning och undervisning och vi skapar förutsättningar för detta genom att organisera för PUT.
Vi samarbetar med andra förskolor i vårt område, barnhälsoteam, förskoleklass, skola och bibliotek och ser kollegialt lärande som en framgångsfaktor.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig med förskollärarlegitimation som har ett professionellt förhållningssätt samt ett ödmjukt och positivt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners.
Vi söker dig som planerar och genomför ditt arbete med utgångspunkt i förskolans läroplan och barnens behov, samt tar tillvara på barnens erfarenheter och det de visar intresse för.
Du skall vara flexibel och självständig, men också ha lätt att samarbeta. Du ser arbetslaget som en styrka och en tillgång, där man tillsammans kan reflektera kring både verksamhetens och de egna styrkorna, men också kring de utvecklingsområden som finns.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en god förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, kollegor, vårdnadshavare och andra du möter. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
