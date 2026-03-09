Förskollärare på Ekegårdens förskola
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Ekegårdens förskola ligger i Sandhult, med närhet till skog och natur, lekplatser samt Sandhultskolan F-6. Förskolan har fyra avdelningar, varav den ena är placerad nere på Sandhultskolan. Här kommer du att välkomnas in i en organisation där delaktighet och tydlighet är viktiga komponenter för att skapa ett gott arbetsklimat och där vi delar och lär tillsammans. Om du tror på det kompetenta barnet och vill vara med och förbättra och utveckla vår pedagogiska verksamhet tillsammans med barnen och duktiga kollegor, då har du hittat rätt!
På Ekegårdens förskola arbetar vi för att ta vara på barnens erfarenheter och kunskaper för att utveckla vår utbildning. Tillsammans bedriver vi undervisning som utmanar och stimulerar barns nyfikenhet, utveckling och lust att lära både inne och ute. Vi lär av varandra och har barnets bästa som utgångspunkt. Det är viktigt för oss att barnen ska känna trygghet och att de ska trivas. Vi är medupptäckande och närvarande pedagoger med målsättningen att våga säga Ja och att ha ett positivt förhållningsätt.
Ekegårdens förskola har under 2025/2026 "Rörelse och hälsa" som prioriterat område. Daglig utevistelse i skog och mark är en naturlig del av verksamheten, då förskolans närmaste granne är skogen.
Vi samarbetar bland annat med barnhälsoteam, förskoleklass och bibliotek och ser kollegialt lärande som en viktig del för att utveckla verksamheten.
Som förskollärare på Ekegårdens förskola har du, tillsammans med ditt arbetslag och dina kollegor, ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning som arbetslaget tar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten i enlighet med gällande styrdokument. Analysen ligger sedan till grund för att vidareutveckla verksamheten utifrån läroplanen för förskolan samt verksamhetens prioriterade mål.
Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov. I ditt schema finns avsatt pedagogisk utvecklingstid, vilket ger utrymme för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering. Du kommer att ingå i en av förskolans tre organisationsgrupper tillsammans med pedagoger från de andra avdelningarna.
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation, alternativt har förskollärarexamen och inväntar din legitimation, och som vill utforska och upptäcka med barnen på Ekegården. Det är meriterande om du har erfarenhet av eller utbildning inom TAKK och bildstöd. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för rörelse och aktiviteter.
Som pedagog är du engagerad, nytänkande, kreativ och ser leken som ditt främsta verktyg för det livslånga lärandet. Du är en god lagspelare som är duktig på att samarbeta och är delaktig i att utveckla verksamheten. Du har samtidigt förmåga att arbeta självständigt samt har ett positivt förhållningssätt till alla du möter och på så sätt medverkar till att skapa förtroendefulla relationer.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
