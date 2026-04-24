Förskollärare på Äsperedsgårdens förskola
Borås kommun / Förskollärarjobb / Borås Visa alla förskollärarjobb i Borås
2026-04-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Om verksamheten
Välkommen att söka till Äsperedsgårdens förskola, som är integrerad med F-6-skolan och idrottshall i ett naturskönt och lugnt område på landet, cirka två mil utanför Borås. Den natursköna omgivningen och idrottshallen används flitigt i verksamheten, vilket ger barnen goda möjligheter till rörelse, lek och lärande om natur och miljö.
Förskolan består av tre avdelningar: Storken för barn i åldern 1-2 år, Tranan för barn 2-3 år och Svanen för barn 4-5 år. Vi arbetar nära tillsammans mellan avdelningarna och har ett gemensamt fokus i det pedagogiska arbetet, vilket skapar trygghet och kontinuitet för barnen.
På Äsperedsgården vill vi att alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi vill lägga grunden till det livslånga lärandet genom att erbjuda en trygg miljö där barnen genom lek får möjlighet att utvecklas.
Värdegrunden har vi med oss i allt vi gör på förskolan och vårt arbetssätt utgår från allas lika värde. På vår förskola har vi ett tillåtande förhållningssätt vilket innebär att barnens inflytande står i fokus. Alla som arbetar på förskolan är viktiga bärare av den gemensamma framtagna värdegrunden. Vår barnsyn utgår från att alla barn kan, vårt uppdrag är att utmana och uppmuntra varje barn att söka ny kunskap och erfarenhet. Undervisningen ska vara variationsrik, lustfylld och utgå från förskolans läroplan.
Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och tar tillvara alla stunder som ges för det goda samtalet. Vi skapar samsyn i olika begrepp, utvecklar det kollegiala lärandet genom att läsa gemensam litteratur, utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Detta gör vi till viss del genom våra Pedagogiska Forum, ett forum för samtal och diskussioner där pedagogiken får ta plats.
Nu söker vi dig som är förskollärare och som vill vara med och utveckla vår förskola vidare genom ett engagemang som skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare är det viktigt att vara väl insatt i vad uppdraget innebär så som att vara ansvarig för att planera, genomföra och dokumentera verksamheten utifrån förskolans styrdokument samt skapa en trygg och lärorik miljö där barnen, deras lärande och utveckling står i centrum.
Du har ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med stort engagemang vill vara med och ge våra barn bästa möjliga pedagogiska start i det livslånga lärandet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har arbetat länge är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss.
Du är en trygg och närvarande pedagog som har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Du har ett positivt och tillåtande förhållningssätt och ser varje barns möjligheter och potential. Du är lyhörd, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga, vilket gör att du bidrar till ett gott arbetsklimat och ett nära samarbete i arbetslaget.
Vi ser också att du är flexibel och lösningsfokuserad, med förmåga att anpassa undervisningen utifrån barnens behov och intressen. Du har ett reflekterande arbetssätt och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Då vi värdesätter språkutveckling högt är du kommunikativ och medveten om språkets betydelse i det dagliga arbetet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS
Kontakt
Rekryterande chef
Veronica Hullegård veronica.hullegard@boras.se 033-355440
9873244