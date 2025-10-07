Förskollärare på Ängsjögårdens förskola
2025-10-07
Förskollärare med rätt att leka - tillsammans gör vi Ängsjögården till en lekvärdig förskola. Vi ger alla barn lika möjligheter och utrymme att vara lekande. Vi ger varje barn tid, rum och ro att leka. Vi möter varje barns lekande med respekt, följsamhet och omtanke. Vi tar ansvar för att lekande skyddas, bekräftas och berikas. På Ängsjögården ser vi leken som grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Leken har en central plats i utbildningen.
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Ängsjögårdens förskola ligger i Rydboholm strax utanför Borås. Hos oss står barnet alltid i centrum. Vårt arbete präglas av rättvisa och likvärdighet, där varje beslut utgår från barnets bästa.
Utbildningen på Ängsjögården genomsyras av en helhet där omsorg, utveckling och lärande samverkar. Vår planering och undervisning utgår från läroplanen och bygger på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper. Spontana aktiviteter, intressen, vardagliga rutiner och omsorg är en naturlig del av undervisningen. Våra lär- och lekmiljöer är utformade för att inspirera till lek, språkande, utveckling och lärande.
Ängsjögården är en kommunikativ lärandemiljö, där barn och pedagoger samspelar med miljön för att utforska, uppleva och utmanas i lek, språk och lärande. Därav har det skapats många mötesplatser i förskolornas verksamheter där barnen kan leka, kommunicera och samspela.
På Ängsjögården är vi vuxna levande förebilder för värdegrundsarbetet, vilket genomsyrar allt vi gör, överallt och hela tiden. Vi bygger relationer genom att prata med barn, vårdnadshavare och varandra, aldrig om.
Genom tematiskt arbete utifrån gemensam barnlitteratur inspirerar vi varandra och barnen till lärande och utveckling i en stimulerande och meningsfull miljö.
Hos oss på Ängsjögården har du möjlighet att arbeta tillsammans med skickliga pedagoger samt glada och nyfikna barn.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som med glädje och kunskap vill vara med och ge alla barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv förskoletid.
Du som söker sätter stort värde på samarbete och att skapa goda relationer. Genom att du är flexibel och ansvarstagande bidrar du till en arbetsplats där alla känner sig sedda och uppskattade. Du har en genuin vilja att "hjälpas åt" och ser styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. För dig är det viktigt att alla i teamet känner sig delaktiga, både i vardagliga beslut och i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Du bidrar aktivt till ökad arbetsglädje genom att uppmärksamma och lyfta fram dina kollegors styrkor, skapa en inkluderande miljö där alla känner sig värdefulla samt tar ansvar för att bygga ett positivt arbetsklimat där samarbete står i centrum.
Din förmåga att vara flexibel och anpassa dig efter verksamhetens behov, kombinerat med ditt engagemang för goda relationer, gör dig till en viktig del av vårt team där vi tillsammans skapar en arbetsplats präglad av glädje, delaktighet och ömsesidig respekt.Så ansöker du
