Förskollärare öppna förskolan med samordnartjänst
2025-10-17
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Öppna förskolan är en del i familjecentralen, vilket innebär att du ska samverka med social rådgivning, barnhälsovården.
Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn i åldrarna 0-6 år en god pedagogisk verksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Verksamheten skall vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.
Lek och skapande bör ges stort utrymme. För att det ska ske så ska du vara trygg och professionell i din yrkesroll, du ska kunna skapa ett välkomnande klimat och ge stöd till vårdnadshavare i sin föräldraroll.
I denna tjänst ligger det även ett samordnar uppdrag på 25%.
Samordnar uppdraget:
• Vara kontaktperson och samordnare för familjecentralens verksamhet gentemot ledning och externa aktörer.
• Planera, leda och dokumentera samverkansmöten med samtliga professioner inom familjecentralen.
* Medverka i verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling av gemensamma mål och insatser.
* Initiera och driva projekt, temaveckor och riktade insatser utifrån aktuella behov.
• Ansvara för kommunikation, samverkansrutiner och samordning av gemensamma aktiviteter.
• Ansvara för informationsflödet till samtliga medarbetare och genomföra introduktion av nyanställda medarbetare på familjecentralen.
• Representera familjecentralen i externa nätverk och samverkans forum.
• Samordnaren har ej personal eller budgetansvar.
Är du en pedagog som vill leda, utveckla och förvalta det fantastiska arbetet som redan är gjort på öppna förskolan i Osby, är du välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarutbildning. Vi fäster stor vikt om du har erfarenhet av arbete på förskola och samordnings- eller ledningsuppdrag.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "132/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Barn och Utbildning Kontakt
Rektor förskola
