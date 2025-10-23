Förskollärare, Lisakulla förskola
2025-10-23
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med barnen i vår förskola. Du ser barnens behov och kompetenser och vill fortsätta att växa som pedagog. Relationerna till både kollegor, barn och vårdnadshavare är viktiga. Vi strävar efter att möta alla med förståelse och nyfikenhet, för att skapa miljöer och sammanhang där varje individ får möjlighet att växa.
Vi kollegor söker dig som har lätt till skratt och samarbete, som är prestigelös och vågar prova nytt, som sprider energi och lust! Du ser möjligheter och har ett lösningsfokus. För oss är det viktigt att du som person är trygg och har lätt för att möta både barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi lär av varandra, både vuxna och barn, och vi hoppas på att just du kan berika vår förskola med ny kunskap, nya idéer och vill prova nya sätt att bedriva undervisning på!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som tillsammans med oss vill utveckla och driva kvalitets- och utvecklingsarbetet på vår förskola. Genom reflektion och dokumentation skapar vi förutsättningar för barnen att växa. Vi ser gärna att du har kompetens samt intresse för barns språkutveckling och SKA-arbete, för att bidra till vår vidare utveckling!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammans kultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
