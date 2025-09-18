Förskollärare Kastellskolan Förskola
2025-09-18
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med tillhörande fritidshem har varit verksam sedan läsåret 03/04, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 06/07. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan, med ca 45 anställda, har fyra arbetslag: åk F-6, åk 7-9, fritidshem samt förskola. Förskolan är uppdelad i två avdelningar med sammanlagt 30 barn, avdelning Stjärnan med barn från 1-3 år och avdelning Solen med barn från 3-5 år. På vår förskola jobbar fyra förskollärare och fyra barnskötare. Kastellskolan är en icke vinstdrivande friskola som leds av en styrelse. Skolledningen består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan.
En av våra förskollärare på avdelning Stjärnan kommer att bli barnledig i början på nästa år, därför söker vi nu en förskollärare som kan vikariera för henne till att börja med fram till sommaren, men eventuellt längre än så. Vi söker en legitimerad, engagerad och driven förskollärare som är lyhörd för barnens behov. Du är beredd att dela med dig av din kunskap men också villig att lära nytt, och därigenom vara med och utveckla vår fina förskola ytterligare.
Att vilja utvecklas, som organisation men också individuellt, ser vi som mycket viktigt. Vi vill vara en lärande organisation där vi lär och utvecklas tillsammans, både barn och vuxna, med hjälp av ett tydligt värdegrundsarbete, kollegialt lärande och kooperativt arbetssätt. Se oss på Instagram: kastellskolanforskola och på vår hemsida www.kastellskolan.se
Vikariatet tillsätts när erforderliga beslut tas och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: expedition@kastellskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare vikariat-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kastellskolan
Kristinagatan 2 (visa karta
)
871 60 HÄRNÖSAND Kontakt
Sveriges lärare
Sandra Wigardt sandra.wigardt@kastellskolan.se Jobbnummer
9516074