Förskollärare, Junibackens förskola
Falköpings kommun / Förskollärarjobb / Falköping Visa alla förskollärarjobb i Falköping
2025-11-17
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
Junibacken är en förskola med sex hemvister med gemensamma mötesplatser som ateljé, torg och matsal samt en inbjudande utomhusmiljö.
Junibacken präglas av värdeorden trygghet och glädje. Dessa värden ska genomsyra utbildningens innehåll, pedagogernas förhållningssätt och de pedagogiska lärmiljöerna
Vår vision är: "Falköpings förskolor är barnens arena där vi utbildar för en hållbar framtid.
Förskolan är en demokratisk mötesplats där barns röster och uttryck genomsyrar innehållet. Den är rolig, trygg och lärorik samt lägger grunden för det livslånga lärandet
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss möter du erfarna Förskollärare och barnskötare, alla arbetar mot samma mål där vi ger barnen de bästa förutsättningarna att utvecklas. Förskolan driver utveckling genom projekterande arbetssätt med den pedagogiska dokumentationen som ett viktigt redskap. Våra lärmiljöer är i ständig förändring utifrån barnens intressen och tankar.
För oss är det viktigt med ständig utveckling, därför får varje arbetslag regelbunden pedagogisk handledning av vår utvecklare.
Nätverksträffar ligger till grund för det kollegiala lärandet mellan förskolorna i vårt Förskoleområde Centrum Norra.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, gärna med tidigare erfarenheter från pedagogiskt arbete.
Hos oss är det viktigt att du som person är flexibel och tålmodig. Du är professionell i din yrkesroll och har en god samarbetsförmåga. I våra arbetsgrupper är det viktigt med bra gruppdynamik, därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Upplysningar
Alla pedagoger har egen Ipad som verktyg för dokumentation. Vi har fyra kompetensutvecklingsdagar/ läsår. Falköpings kommun erbjuder friskvårdsbidrag, allväderskläder, pedagogiska måltider och fritt kaffe och te.
I denna rekrytering har vi löpande urval - ansök därför redan idag!
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-11-17Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Alexandra Arvidsson 0515-885503 Jobbnummer
9606788