Förskollärare i Hagastaden
Hoppetossa AB / Förskollärarjobb / Stockholm
2025-08-22
I nybyggda och expansiva Hagastaden ligger förskolan Haga i ljusa nybyggda välplanerade lokaler, egen förskolegård och nära till allmänna kommunikationer.
Nu söker vi en ny förskollärarkollega till vårt engagerade pedagogteam och kanske är det dig vi söker?
Vi söker dig drivna, engagerade och erfarna förskollärare som har god samarbetsförmåga och som ser utveckling som en betydelsefull del i ditt pedagogiska arbete och ledarskap. Du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och arbetslagsledning samt är väl insatt i förskolans styrdokument och praktiserar därefter. Självklart är du en professionell, medveten och reflekterande pedagog med en positiv inställning som har barnets bästa i fokus. Du har god ledarförmåga och ser till helheten och inser att det krävs samarbete och samverkan med såväl kollegor, skolledning som vårdnadshavare.
Med barnens trygghet, utveckling och lärande i fokus, strävar vi inom Hoppetossa för att främja en livslång lust att lära hos alla förskolans barn (och pedagoger). Vi arbetar utifrån en aktiv, nära och
engagerad gemenskap. Vi värnar om att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Detta, tillsammans med våra kärnvärden trygghet, glädje, nyfikenhet och kunskap summerar det den inneboende kraften i Hoppetossa förskolor och hjälper oss att driva verksamhetens utveckling framåt och uppnå vår vision.
Vi inom Hoppetossa förskolor strävar efter korta beslutsvägar i vår organisation där besluten tas så nära det som förenar oss alla, barnen. Det gör att du kommer att erbjudas nära samarbete mellan både kollegor och skolledning samt huvudman.
Det är barnens behov och intressen som är med och styr utbildningen och undervisningens innehåll. Våra barn ges därför gott om tid och möjligheter att lära, undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra, men också i samverkan med miljö och material. Vi ser att barnen är kompetenta, kunniga, nyfikna och företagsamma. Deras teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och leder lärprocesserna vidare. Ett utforskande arbetssätt stärker barnens självkänsla och ger dem lekfullt utrymme att utvecklas och växa i sin takt. Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över vår utbildning och undervisning utifrån varje barns förmåga.
Vi inom Hoppetossa förskolor ser att läroplansuppdraget berör oss alla och strävar efter delaktighet och korta beslutsvägar i vår organisation där besluten ska tas så nära det som förenar oss alla, omsorgen och ansvaret förskolans alla barn. Det gör att du kommer att erbjudas ett nära samarbete mellan både kollegor, skolledning och huvudman. Om du har ambitionen att vidareutvecklas och värdesätter det kollegiala lärandet och en tydlig organisation så kommer du få många möjligheter hos oss.
Tjänsten är en visstidsanställning på 90%, men med möjlighet till att bli 100% samt förlängas efter aktuell anställnings utgång.
Rekryteringsprocessen sker löpande innan sista publiceringsdatum. Endast fullständiga ansökningar med CV och personligt brev hanteras.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Enbart mail
E-post: rekrytering.haga@hoppetossa.com
