Förskollärare i förskoleklass till Kärrdalsskolan
Kärrdalsskolan är en liten F-6 skola där du har goda möjligheter att påverka. Skolan har i nuläget ca 240 elever i 10 klasser från F-6. Skolan ligger mitt i ett bostadsområde nära både skog och sjö och du kan även undervisa i vårt uteklassrum. De senaste 4 åren har vi haft finalister med i Sollentunas pedagogpriser så du kommer till en skola med skickliga och engagerade kollegor som jobbar mycket med ledning och stimulans.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare i förskoleklass har du, tillsammans med kollegor, det pedagogiska ansvaret för elevernas första år i skolan. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål och arbetar systematiskt med pedagogisk dokumentation.
Du har ett stort intresse för den tidiga läs- och skrivutvecklingen samt grundläggande matematik, och använder din ämneskompetens för att ge eleverna en trygg och stabil start i sitt lärande. Du använder varierade och målstyrda undervisningsformer för att skapa en lärmiljö som väcker nyfikenhet och stödjer elevernas delaktighet och utveckling.
Du bygger hållbara relationer med elever och kollegor och har en daglig dialog med vårdnadshavare. Du deltar aktivt i arbetslagets gemensamma planeringar, rutiner och utvecklingsarbete och bidrar till en helhet där elevernas trygghet och progression står i centrum.Kvalifikationer
Du är en trygg och tydlig förskollärare som skapar struktur och goda rutiner i verksamheten. Du är väl förtrogen med läroplanen och arbetar systematiskt med både undervisning och dokumentation.
Du har god förmåga att möta elever på olika nivåer och anpassa undervisningen efter deras behov. Du trivs i ett nära samarbete med kollegor och bidrar aktivt till arbetslagets gemensamma arbete. Du kommunicerar på ett respektfullt och professionellt sätt med både elever och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare
Studerat 15 hp läs- och skrivinlärning samt 15 hp matematikutveckling
Erfarenhet av arbete i förskoleklass
Meriterande
Arbetat på skola med utomhuspedagogik
Ansökan
Tjänsten är en semestertjänst på 100 % och tillsvidare.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer hålls på plats på Kärrdalsskolan i Sollentuna under förmiddagarna tisdagen och onsdagen den 19-20 maj.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
