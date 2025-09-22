Förskollärare i förskoleklass Alborga skola
Gävle kommun
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Alborga skola är en liten skola som lägger stor tonvikt vid trygghet. Skolan är belägen i Valbo, strax utanför Gävle. I vår skola går barn från förskoleklass till årskurs tre, cirka 100 elever. Ett av våra mål är att alla elever ska känna att de duger och har god självkänsla. Vi arbetar så långt det är möjligt med att utgå från varje elevs behov och kunskaper. All personal har ett nära samarbete, vilket främjar varje elevs lärande.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg och inspirerande start på barns livslånga lärande? Vi söker en engagerad och driven pedagog som vill vara en del av vårt team på Alborga skola.
Som förskollärare i förskoleklass kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Att arbeta som förskollärare i förskoleklass innebär att du är anställd på en semestertjänst. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor i både förskoleklass och fritidshem. Under delar av dagen ingår även arbete i fritidsverksamheten, vilket ger möjlighet till kontinuitet och helhet i elevernas dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du har god kunskap om grundskolans och fritidshemmets läroplan. Du har erfarenhet av dokumentation i exempelvis Unikum eller Office 365 och ser digitala lösningar som ett stöd i både planering och uppföljning. Du som person är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Du har en god förmåga att uttrycka dig i svenska, både muntligt och skriftligt. Du är bra på att anpassa ditt språk efter situation och mottagare, och du bidrar till en öppen och inkluderande dialog.
Då du är en viktig del i att skapa en trygg start på skolgången så ser vi att du är en trygg person som skapar en lugn och förutsägbar miljö för eleverna. Du har fallenhet att leda och motivera elever, och du arbetar aktivt för att skapa en lärmiljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga. Du har en god förståelse för förskoleklassens uppdrag, samt en vilja att bidra till barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande miljö. Genom ditt ledarskap och din närvaro bidrar du till att barnen känner sig sedda, hörda och respekterade. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och har förmågan att bygga förtroendefulla relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. I sociala sammanhang är du initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat där elever trivs och mår bra.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
