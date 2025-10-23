Förskollärare Hyssna förskola
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mark Visa alla förskollärarjobb i Mark
2025-10-23
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig med ett positivt, nyfiket och inspirerande förhållningssätt, där barnen och deras behov står i fokus. Du bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt utifrån förskolans värdegrund. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska ske. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och stödjer arbetet med att utveckla pedagogiska processer där undervisningen blir synlig. Du är lösningsfokuserad, ser möjligheter och har förskolans bästa i fokus. Vi vill gärna att du bidrar med utveckling och förnyelse både i ditt arbetslag och på vår förskola samt att du arbetar för ett vi på hela vår förskola.
Som förskollärare ska du tillsammans med arbetslaget och kollegor organisera för att skapa goda förutsättningar för undervisning, barns utveckling och lärande i pedagogiska arbetet. Vi utgår från barnens behov när vi skapar barngruppens mål i vårt systematiska kvalitetsarbete. Målet nås med barnens intressen som drivkraft. Genom det systematiska kvalitetsarbetet skapar du förutsättningar för alla barn att leka, lära och utvecklas. Vi använder en utvecklingsplan som grund i vårt systematiska kvalitetsarbete och Vklass som kommunikationsverktyg till våra vårdnadshavare.
I ditt arbete hos oss får du tillgång till olika digitala verktyg, arbetskläder för utomhusvistelse, friskvårdsersättning samt pedagogiska måltider. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling och kollegialt lärande både i tvärgrupper tillsammans med förskollärare samt i det egna arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig med avslutad förskollärarutbildning.
Du har förmågan att skapa goda relationer till alla du möter.
Du bidrar till att skapa lugn och trygghet i barngruppen, sprida värme och glädje till din omgivning.
Du har en god pedagogisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på förskolans värdegrund.
Du har förmågan att organisera, strukturera, ser möjligheter och skapar förutsättningar i ditt arbetslag och på förskolan.
Du ser utveckling och samarbete som viktiga delar till att bibehålla och utveckla god kvalitet på förskolan.
Du har intresse av att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån en kunskapssyn där du ser barnen som kompetenta.
Du följer barnens lärprocesser och värnar om att erbjuda barnen en rik och utvecklande miljö.
Du behärskar det systematiska kvalitetsarbetet och har förmåga att analysera, reflektera och planera för att utveckla undervisningen.
Du är trygg i din yrkesroll, vågar fatta beslut. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Therése Ludvigsson therese.ludvigsson@mark.se 0320-218825 Jobbnummer
9570183